La Asamblea de Madrid sancionará el absentismo de los portavoces adjuntos

El absentismo de los portavoces adjuntos en la Asamblea de Madrid estará penalizado a partir de ahora. La Mesa del Parlamento madrileño decidió ayer, con los votos de los miembros del Partido Popular, que la asistencia de los portavoces adjuntos a las reuniones de ... la Junta de Portavoces es obligatoria.

La ausencia injustificada podría suponer la retirada del complemento retributivo que reciben por ese puesto y que ronda los 1.400 euros. Esa sanción se llevaría a cabo si se producen tres ausencias consecutivas o cinco alternas en un mismo periodo de sesiones. El nuevo periodo ha empezado en septiembre y acabará en diciembre, y el siguiente será entre febrero y junio.

La Mesa había pedido explicaciones a varios portavoces adjuntos ante sus ausencias en las Juntas de Portavoces. En concreto, se dirigió a los portavoces adjuntos de Vox, José Antonio Fúster, y de Más Madrid, Emilio Delgado, para advertirles de posibles consecuencias.

En el caso de José Antonio Fúster, desde que fue nombrado portavoz adjunto y hasta el 2 de junio asistió a 12 de un total de 47 reuniones de la Junta de Portavoces. Emilio Delgado, por su parte, asistió a dos de un total de 66 reuniones desde que ocupó su puesto hasta ese mismo día 2 de junio.

La decisión que tomó ayer la Mesa de la Asamblea de Madrid entrará en vigor a partir de este mes de septiembre, por lo que no se aplicará con efecto retroactivo.