La Asamblea de Madrid sancionará el absentismo de los portavoces adjuntos

La Mesa del Parlamento regional había pedido explicaciones a José Antonio Fúster, de Vox, y a Emilio Delgado, de Más Madrid, por sus reiteradas ausencias

Ayuso aprieta a sus consejeros en 'La Casita' ante un curso con viento electoral

El portavoz de Vox, José Antonio Fúster
El portavoz de Vox, José Antonio Fúster Efe
Mariano Calleja

Madrid

El absentismo de los portavoces adjuntos en la Asamblea de Madrid estará penalizado a partir de ahora. La Mesa del Parlamento madrileño decidió ayer, con los votos de los miembros del Partido Popular, que la asistencia de los portavoces adjuntos a las reuniones de ... la Junta de Portavoces es obligatoria.

