La Asamblea de Madrid aplaza la votación del dictamen de la Comisión Begoña a petición de Vox

El debate y votación del dictamen de la Comisión Begoña en el Pleno de la Asamblea de Madrid tendrá que esperar. La Mesa de la Cámara autonómica ha decidido sacar ese punto del orden del día del Pleno de este jueves 8 de de ... mayo, y aplazarlo a una sesión posterior, a petición de Vox, que había pedido esa medida para reconsiderar el rechazo a su voto particular.

Vox registró un escrito el lunes pasado para suspender el voto del dictamen de la comisión de investigación sobre los supuestos tratos de favor de la Universidad Complutense a la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. El dictamen se había aprobado en comisión con los votos del PP y Vox, pero este último partido había presentado su propio voto particular, al considerar que el texto presentado por los populares se quedaba corto.

En su escrito, Vox recuerda que el pasado 8 de abril de 2025, su grupo parlamentario en la Asamblea presentó un escrito de propuestas de conclusiones para incorporarlo al dictamen. Posteriormente, el 11 de abril Vox presentó un voto particular al dictamen aprobado por la Mesa de la Asamblea, en su reunión del 9 de abril de 2025 para su elevación, debate y votación ante el Pleno de la Cámara junto con el dictamen de la comisión de investigación.

El 30 de abril, se inadmitió a trámite el voto particular presentado por Vox por no ser su contenido el propio de un «voto particular parlamentario», al no corresponderse con las propuestas debatidas y votadas, desfavorablemente, en Comisión, que, por ello, no fueron incorporadas al Dictamen.

Por eso, el grupo parlamentario de Vox solicitó la reconsideración del acuerdo de inadmisión adoptado por la Mesa. Ante la proximidad del Pleno, que se celebra mañana, jueves, Vox solicitó la suspensión de la inclusión del dictamen de la Comisión de Investigación en el orden del día del Pleno previsto para el 8 de mayo de 2025, hasta tanto se resuelva la solicitud de reconsideración presentada por este Grupo Parlamentario.

Además, pide que se posponga el debate y votación del dictamen al primer Pleno posterior a dicha resolución, «con el fin de garantizar el pleno ejercicio de los derechos parlamentarios y evitar la indefensión material del grupo afectado».

Fuentes de Vox han expresado su satisfacción por el acuerdo de la Mesa, que ha aplazado el debate y votación del dictamen de la Comisión Begoña hasta que se resuelva su solicitud de reconsideración del rechazo a su voto particular. «No puede ser este atropello permanente», ha advertido desde el grupo parlamentario.