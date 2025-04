La 'asalta camas' de San Blas: crónica de una reyerta por la novia del compañero de piso

Dos compañeros de piso acabaron ayer, al alba, heridos y en el calabozo de la Policía. La emprendieron a cuchilladas entre ellos después de que la compañera de piso del varón le atacara al hallarlo en la habitación con la novia de él, algo que, según fuentes del caso, le tenía prohibido. Los agentes investigan, de cualquier modo, el motivo original de la reyerta. Los dos protagonistas no se encuentran graves.

La primera llamada a la Policía Nacional llegó en torno a las 6 de la mañana. Alertaban de que una mujer estaba muy alterada e intentando agredir a una chica en el tercer piso de la avenida de Canillejas a Vicálvaro, número 113 (en el distrito de San Blas-Canillejas).

Pronto, se recibió otro aviso, en el que explicaban que la agresora había intentado acuchillar a la misma chica y al novio de esta. Los agentes se personaron inmediatamente en el inmueble y vieron que el varón y una de las dos mujeres estaban heridos por arma blanca.

Al parecer, la secuencia de hechos fue la siguiente. El hombre, de 23 años y nacionalidad española, había aprovechado que su compañera de piso, extranjera de 33, no estaba para meter en casa a su novia. Inopinadamente, la otra inquilina llegó de fiesta, con evidentes síntomas de encontrarse ebria. Al descubrir a su amigo, montó en cólera y le recriminó que la llevara al piso para intimar. Los había pillado con las manos en la masa.

Ni corta ni perezosa, sacó un espray de pimienta y, no contenta con ello, cogió un cuchillo de la cocina e intentó acuchillar tres veces al otro inquilino de la vivienda y a su chica. El muchacho le pinchó tres veces y ella le alcanzó también en el cuello y en una mano. Los gritos despertaron a buena parte del vecindario, ante el hecho insólito que estaban viviendo. Finalmente, la Policía Nacional de la comisaría del distrito se llevó a los dos agresores detenidos.

Armas incautadas

Por otra parte, la Policía Municipal ha abortado lo que parecía un ataque o un robo, también en San Blas. Ocurrió el pasado 8 de marzo, cuando funcionarios de la Comisaría Integral del Distrito recibieron un aviso de la emisora directora en la que les requerían porque alguien había visto a unas personas salir de una vivienda con enseres. Había algo sospechoso. Eran las 22.10 horas y los agentes acudieron al lugar, el número 4 de la plaza de Castillo de la Mota.

En el portal encontraron a tres personas, a las que identificaron. Explicaron que había ido a hacer una compra-venta de una cámara fotográfica. Los policías subieron al piso y comprobaron que la vivienda no tenía signos de haber sido forzada y que no había nadie dentro. No era de las personas que tenían allí retenidas. Tampoco les fue posible contactar con el morador.

De nuevo abajo, había una furgoneta y un turismo, y, al registrar el primero de estos vehículos, hallaron tres fundas de rifle con réplicas de 'airsoft' en su interior.

Uno de los filiados manifestó que eran suyas, pero no aportó ni justificante de compra ni licencia para su tenencia. Así que fue denunciado por portarlas y se le incautaron los tres ejemplares.

Es un varón de 19 años, al que acompañaban dos más de 31 y 47 años, todos residentes en Madrid. Los agentes sospechan que iban «a dar un susto a alguien o a robar en la vivienda». Se da la circunstancia de que ese barrio viene siendo objeto de asaltos y reyertas en las últimas semanas.