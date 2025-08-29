Escenas de Verano ofrece un variado programa como colofón

Después de llevar su apuesta por la descentralización cultural organizando espectáculos en un total de 158 municipios durante los meses de verano, Escenas de Verano se adentra en la recta final de su programación con una agenda de actividades diversas entre las que ... se podrán encontrar conciertos de música clásica, exposiciones y espectáculos de danza, teatro y circo.

Tras dos meses de música recorriendo espacios singulares de la Comunidad de Madrid, uno de los ciclos del festival, Clásicos en Verano, pone el broche a su programación este fin de semana. El elenco de El Gran Teatro del Mundo ofrecerá en Carabaña (este viernes a las 20h) y Chinchón (sábado 30 a las 18.30h) el espectáculo 'Händel en Londres', un retorno al esplendor barroco de la capital británica. Concerto 1700 se suma a la despedida con los delicados cuartetos de Boccherini, también en Carabaña (día 30 a las 20h) y Chinchón (día 31 a las 20h), proponiendo un diálogo entre instrumentos sin jerarquías. En Navalafuente (30, 19.30h), el Cuarteto Bauhaus recuperará su programa 'Inspiración folclórica', mientras que Ars Combinatoria llevará sus 'Sonatas da chiesa' a Valdemorillo (30, 20.30h) y Venturada (31, 20h).

El verano cultural también se ha vivido en las plazas y rincones de la región gracias al ciclo 'Artes Escénicas en Municipios', que afronta su último fin de semana con propuestas para todos los públicos. La compañía aragonesa D'Click presentará 'Latas', un espectáculo que combina acrobacias, teatro físico y mucho humor, con paradas en Moraleja de Enmedio (29, 21.30h), El Álamo (30, 21.30h) y Orusco de Tajuña (31, 21.30h). La Ridícula Danza ofrecerá en Valdelaguna (29, 20.30h) y Quijorna (30, 20.30h) 'Recuerdos de margaritas', un delicado tributo a la amistad a través del flamenco, la acrobacia y la música en vivo. Por último, el artista Txema Muñoz recorrerá Valverde de Alcalá (29, 20.30h), Navarredonda (30, 20.30h) y Cerceda (31, 20.30h) con 'Gota', una pieza íntima y poética que une magia y sensibilidad escénica.

Para los más pequeños, la Cía Sin Fin lleva al Parque de la Paz de Alcorcón (30, 12h) 'Las aventuras 2.0', un espectáculo de teatro en familia sobre la amistad y el poder de la imaginación; y la danza contemporánea será protagonista en el Auditorio Adolfo Marsillach de San Sebastián de los Reyes (30, 21h) con 'Latido y tañido', un espectáculo de Alejandro Lara Dance Project que explora la relación entre el latido del corazón y el tañido de los instrumentos de cuerda, «como metáforas de las emociones y los estímulos que nos hacen sentir vivos».

El ciclo 'Arte vivo en la plaza' cierra también su programación llevando la creación contemporánea al corazón de cinco municipios madrileños durante la primera semana de septiembre. Del 3 al 7, las plazas y espacios emblemáticos de Navalcarnero, Valdemorillo, Villaviciosa de Odón, Alcalá de Henares y Villalbilla se transformarán en escenarios abiertos donde artistas contemporáneos y artesanos invitarán a vivir el arte en directo. Una propuesta que convierte el espacio público en lugar de encuentro y diálogo, donde la obra se construye y se comparte en tiempo real con quienes la presencian.

En esta última tanda de citas, José Venditti, María Sánchez, Emmanuel Carvajal, Andrea Saiz y Checho Tamayo presentarán intervenciones efímeras concebidas como experiencias vivas, en las que el proceso creativo se abrirá al público durante noventa minutos. Los asistentes podrán observar, conversar y participar, rompiendo las barreras entre creador, obra y espectador. Con Navalcarnero como punto de partida y Villalbilla como cierre, este recorrido cultural pondrá el broche final a un verano en el que el arte ha vuelto a conquistar las plazas de la Comunidad de Madrid.

La Ridícula Danza ofrecerá 'Recuerdos de margaritas', que combina acrobacia y música en vivo abc

Las salas y museos de la Comunidad de Madrid que participan en Escenas de Verano ofrecen este último sábado de agosto sus actividades de despedida. El Museo Casa Natal de Cervantes finalizará sus rutas teatralizadas 'De cuyo nombre no quiero acordarme', mientras que en la Casa Museo Lope de Vega pondrá el broche final al ciclo 'Lope a la fresca' con la representación de 'Cenizas de Fénix'. Además, el Museo Picasso – Colección Eugenio Arias organizará 'Los tesoros y las emociones', un taller dirigido a familias con niños y niñas de 5 a 12 años en el que los participantes podrán explorar los cofres del propio Eugenio Arias para descubrir emociones y sensaciones, para luego plasmarlas en metal o vidrio.

En Alcalá de Henares, el Museo Arqueológico y Paleontológico Regional acoge hasta el 28 de septiembre '¡Hispano! Gladiadores en el Imperio Romano', una inmersión en el mundo de los combates y espectáculos de la antigua Roma. Por su parte, el Palacio Arzobispal exhibe 'El arquitecto Rodolfo García Pablos', que recupera la figura de este maestro de la restauración patrimonial. Y para los amantes del arte contemporáneo, se podrán visitar hasta el 31 de agosto las exposiciones 'David Bestué. Flor Hispania' y 'Jorge Satorre. Ría en el Museo' CA2M de Móstoles.

Además, la Red Itiner de exposiciones temporales despliega hasta final de año una variada propuesta en diferentes municipios, que incluye nombres y temáticas tan diversas como 'Salvador Dalí. La Divina Comedia', 'El espíritu del samurái', 'Región. Paisaje, fotografía y patrimonio' o 'Tirando del hilo. Lenguajes textiles en el arte contemporáneo'.