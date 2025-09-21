Arranca el ciclo de jazz Impulso, una cita con las leyendas del mañana

Cultura Inquieta, en colaboración con el agitador musical Roberto Rey Romay (más conocido como Roberto Tempo), lanza Impulso, un ciclo de conciertos que es mucho más que una programación: es una invitación a sentir el pulso creativo de una escena en constante movimiento.

Distintas salas de la capital como Café Berlín, Tempo Audiophile Club o el Teatro Fernán Gómez, entre otras, acogerán una propuesta que mezcla tradición y vanguardia, virtuosismo e intuición, en una suerte de conversación entre el legado del jazz y sus nuevas mutaciones.

El ciclo reúne en distintas fechas a artistas de todo el mundo que comparten una misma visión abierta del jazz. Desde Reino Unido, Japón, Cuba, Hungría, Estados Unidos o Nigeria, cada músico aporta su propio acento a este idioma común que es la música, creando un ciclo donde la diversidad cultural se convierte en energía compartida sobre el escenario.

Noticia Relacionada Cierra la sala BarCo, referente del jazz y las 'jam sessions' en Madrid Nacho Serrano Tras más de quince años de andadura en Malasaña, este domingo se despide de sus parroquianos

Desde los ritmos espirituales del Immanuel Wilkins Quartet hasta el groove crudo de Zeitgeist Freedom Energy Exchange, pasando por el legado de The Headhunters o la alquimia sonora de Yazz Ahmed, Impulso es un escaparate del mejor jazz del presente.

El cartel incluye nombres como Theo Croker, Michael Mayo, Karriem Riggins & J Rocc, Joscho Stephan o Tomoki Sanders, en una programación que mantiene la intensidad y la excelencia artística a lo largo de todo el ciclo.

Yazz Ahmed, «la Sacerdotisa del Jazz Árabe Psicodélico», ofrecerá este lunes el primer concierto del ciclo, a dúo con el vibrafonista Ralph Wyld en Tempo. A través de su música, la trompetista británico-bahreiní busca difuminar las fronteras entre el jazz y el diseño sonoro electrónico, fusionando los sonidos de su herencia mixta, descrita como «embriagadora y cautivadora».

Durante la última década, Yazz ha liderado sus conjuntos en actuaciones por todo el Reino Unido y Europa, y en otros lugares como Argelia, Baréin, Beirut, Kuwait, Túnez, Turquía, Ucrania, Estados Unidos y Canadá. También ha deleitado al público en importantes festivales como WOMAD, Love Supreme, NYC Winter Jazz Fest y Pori Jazz. Su carrera está repleta de colaboraciones de alto perfil, con artistas de la talla de Radiohead, Lee Scratch Perry, Transglobal Underground, Arturo O'Farrill, Natacha Atlas, These New Puritans y Obongjayar.

Kyoto Jazz Massive ft. Vanessa Freeman & Echoes of a New Dawn Orchestra tomarán el testigo el próximo sábado 27 septiembre en el Café Berlín. Se trata de un proyecto innovador liderado por dos DJs y artistas enormemente influyentes en la escena musical japonesa: Shuya Okino (Kyoto Jazz Sextet y propietario de The Room en Shibuya) y Yoshihiro Okino (propietario de Especial Records).

Dado a conocer por Gilles Peterson a principios de los 90, consiguieron gran éxito con su álbum del 2000 'Spirit of the sun' obteniendo reconocimiento internacional, ya que tanto la crítica como el público aclamaron su innovador estilo crossover, que mezclaba electro, jazz, house, funk y broken beats. En 2022 Kyoto Jazz Massive regresó con su álbum 'Message From A New Dawn', incluyendo la irresistible voz de Vanessa Freeman y la excepcional participación del legendario Roy Ayers.

Finalmente regresa a los escenarios europeos después de un paréntesis de 15 años, celebrando su 30º aniversario con material fresco y una formación completamente nueva. Liderado por Shuya Okino y con Vanessa Freeman en la voz principal, KJM cuenta ahora, tanto en vivo como en el estudio, con el respaldo de la potente Echoes Of A New Dawn Orchestra (EOANDO), difundiendo su visión única de fusión, desde el jazz-funk, el broken beat hasta el soulful house y los cosmic grooves.

MÁS INFORMACIÓN Cierra el Café Central, el club de jazz más célebre de Madrid

El resto de la agenda de Impulso incluye a los siguientes artistas, con todas las entradas disponibles en este enlace:

Jasmine Myra: Viernes 3 octubre – Tempo Audiophile Club

Michael Mayo: Domingo 12 octubre – Café Berlín

Bill Evans & The Vansband All Stars ft. Dave Weckl, Steve Weingart & Jimmy Earl: Lunes 13 octubre – Café Berlín

Immanuel Wilkins Quartet: Miércoles 15 octubre – Café Berlín

Joscho Stephan Transatlantic Guitar Trio: Viernes 17 octubre – Café Berlín

Zeitgeist Freedom Energy Exchange: Sábado 18 octubre – Tempo Audiophile Club

Karriem Riggins & J.Rocc: Viernes 24 octubre – Café Berlín

The Headhunters: Jueves 30 octubre – Café Berlín

Theo Croker «Dream Manifest»: Jueves 6 noviembre – Café Berlín

Ife Ogunjobi: Viernes 7 noviembre – Tempo Audiophile Club

The Bobby Sparks Band: Sábado 8 de noviembre – Café Berlín

Stanley Jordan: Martes 11 de noviembre – Café Berlín

Tomoki Sanders Quartet: Sábado 15 noviembre – Tempo Audiophile Club

Billy Cobham: Martes 18 de noviembre – Teatro Fernán Gómez

Roberto Fonseca Trío + Andrés Coayo: Miércoles 19 noviembre – Café Berlín

Jazzbois: Sábado 22 noviembre – Tempo Audiophile Club

Alba Armengou Trío: Martes 25 de noviembre – Café Berlín