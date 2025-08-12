Misterio en el polígono de Getafe: tres incendios y un hotel desalojado en solo una semana

Las altas temperaturas y el calor constante, que no disminuyen ni durante la noche, han elevado el riesgo de incendios debido al recalentamiento de edificios, pastos y campos. Este clima extremo ha provocado situaciones de alerta en diversas localidades, incluida Getafe. En la madrugada de este lunes, un feroz incendio calcinó en su totalidad una nave industrial situada en el Camino del Canalizo, cerca de la A-4, convirtiéndose en el tercer incendio ocurrido en una instalación fabril en la localidad en apenas una semana.

El fuego fue detectado alrededor de las 5.15 horas en un taller que albergaba grúas y maquinaria pesada, elementos que, al ser alcanzados por las llamas, avivaron aún más el siniestro. En respuesta, un total de 19 dotaciones de los Bomberos de la Comunidad de Madrid se desplazaron al lugar para colaborar en las arduas tareas de extinción del incendio.

La intensidad del fuego y la gran cantidad de humo que se desprendía hacia el exterior fueron tal que las autoridades decidieron evacuar de manera preventiva a cientas de personas alojadas en el cercano Gran Hotel Los Ángeles, ubicado justo detrás de la nave afectada, para garantizar la seguridad de sus ocupantes. Aunque sobre las 10.00 horas, según informan desde el 112, ya habían vuelto. Afortunadamente ninguno de los evacuados requirió atención médica, aunque se mantuvo un dispositivo preventivo en la zona para atender cualquier incidente hasta que las llamas fueron extinguidas en su totalidad.

A primera hora de la mañana, los bomberos lograron finalmente controlar el incendio, aunque permanecieron realizando labores de enfriamiento y vigilancia para evitar posibles rebrotes hasta pasado el mediodía. La nave resultó completamente destruida, con varias grúas y maquinaria calcinadas, aunque el fuego no se extendió a otras estructuras cercanas.

Además, la Policía Local de Getafe también se hizo presente en el lugar para coordinar el control de accesos y regular el tráfico en la zona, que se vio afectada por la presencia de los equipos de emergencia. A cierre de esta edición, el incidente sigue siendo investigado, aunque se desconoce por el momento la causa que originó el fuego.

Este lunes, en Majadahonda, el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, advirtió que fue un incendio «muy peligroso» ya que estuvieron implicadas «sustancias peligrosas», que tienen un comportamiento «explosivo».

Una semana de quema

Este es el tercer incendio registrado en una nave industrial de Getafe en solo una semana, después de que el pasado lunes se incendiara un tráiler cargado con mercancías peligrosas junto a otra nave, y el jueves pasado ardiera otra nave de paquetería en el Polígono de Los Ángeles.

El primero de estos incidentes ocurrió la madrugada del lunes, cuando un tráiler cargado con mercancías peligrosas se incendió junto a una nave industrial. El fuego obligó a evacuar preventivamente a unas 40 personas, per no hubo heridos. Doce dotaciones de Bomberos de la Comunidad intervinieron para controlar las llamas y evitar que se propagaran a una empresa de logística cercana. El tráiler quedó prácticamente calcinado.

Tan solo unos días después, el jueves, se produjo otro incendio en una nave de la calle Torneros, en el polígono de Los Ángeles, dedicada al servicio de paquetería. En esta ocasión, el fuego fue controlado en pocas horas por los Bomberos, quienes evitaron que se extendiera a otras naves. En el operativo participaron un total de 16 dotaciones de Bomberos, efectivos de la Policía Nacional y Local de Getafe, así como personal sanitario del Summa 112. Tampoco hubo heridos.