La apuesta del cine y las series por Madrid: 100.000 empleos y 7.200 millones de euros

Con 1.450 rodajes durante el año pasado en la región, no es complicado pasear por Madrid y toparse con una de las filmaciones que se realizan en la Comunidad. Por ejemplo, con 'The Walking Dead: The Book of Carol', en su temporada 3, que se rodó en parte en calles cercanas a la Puerta del Sol ... . Otras series como 'Furia', 'Cuando nadie nos ve', la temporada 10 de 'The Blacklist', 'Machos Alfa', 'Berlín', 'Elite', 'Invisible'... aterrizaron en esta región, que dejó su impronta en todas ellas. La pujanza que vive esta tierra se refleja también en un sector audiovisual cada vez más potente en Madrid, en la capital sobre todo, pero también en otros municipios de la región.

Los números hablan por sí solos. Cada dato es un impacto al describir una industria que ya representa el 2,6 por ciento del PIB regional. La Comunidad de Madrid está a la cabeza de España, muy por delante del pelotón. Son más de 3.500 empresas dedicadas a esta actividad, de las cuales el 80 por ciento son cinematográficas. En la última década, entre 2014 y 2024, el número de empresas audiovisuales madrileñas creció un 60 por ciento, en línea con la media nacional. Las actividades cinematográficas registraron una mayor expansión, al duplicar el número de empresas en ese periodo. La región se consolidó en 2024 como escenario de destacadas producciones. Concentró un total de 1.450 rodajes, un 32 por ciento más que en 2023. La capital copa la mayoría de las filmaciones con un 60 por ciento, pero se aprecia un aumento en 92 municipios madrileños. La mayoría de las empresas audiovisuales madrileñas son de pequeña dimensión, aunque su tamaño es algo superior a la media española. Generan 29.700 empleos directos y un total de 100.700 si se incluyen los indirectos y los inducidos. El valor añadido bruto directo supera los 2.300 millones de euros, pero su contribución global se sitúa por encima de los 7.200 millones. El efecto multiplicador se traduce en que por cada euro del sector audiovisual se generan 2,1 euros adicionales en el conjunto de la economía madrileña. Todos estos datos están incluidos en un informe sobre la importancia económica de esta actividad en la región, elaborado por Afi, que ayer presentaron, mano a mano, la consejera de Economía, Rocío Albert, y el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco. La presentación bilateral de Economía y Cultura fue todo un mensaje en sí mismo: lo audiovisual no es solo cultura, también tiene, y cada vez más, un peso económico muy significativo en la Comunidad de Madrid. Si este sector supone el 2,6 por ciento del PIB regional, a escala nacional se queda en el 1,2 por ciento. Con el empleo ocurre algo parecido: en la Comunidad de Madrid supone el 2,8 por ciento del total, mientras que en el conjunto de España se queda en un 1,2 por ciento. Estratégico para Madrid En el informe se detalla que el sector audiovisual se concibe como el conjunto de actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musical, programación y emisión de radio y televisión, así como edición de videojuegos. «Se trata de un sector con un destacado componente de digitalización y creatividad, susceptible de contribuir a la modernización de la economía madrileña, y de exhibir y proyectar al exterior elementos de la cultura y patrimonio regionales». La consejera de Economía calificó de «estratégico» el sector audiovisual para la Comunidad, no solo porque ya es «una pieza fundamental» del desarrollo de la región, sino porque «proyecta la imagen de Madrid en el mundo entero». Las claves del éxito, a su juicio, son tres: «La confianza, la estabilidad y la libertad» que se respiran y se ofrecen en la región. Todo ello aderezado con la política de bajos impuestos que es la marca de la casa en el Gobierno de Ayuso. Con estos ingredientes, «el sector audiovisual ha encontrado en Madrid el mejor entorno». «Es uno de los siete sectores estratégicos que más están creciendo en la región y que tienen más potencial de recorrido. No es magia, es economía y es una administración que no ahoga, sino que apoya a los sectores que generan empleo, con una fiscalidad incentivadora». Variación del número de empresas audiovisuales Índice base 100=2014* Comunidad de Madrid España 160 160 159 140 120 100 80 2014 2024 Empresas audiovisuales por tipos en la Comunidad de Madrid Índice base 100=2014* Edición de videojuegos Actividades cinematográficas Programación radio y tv 220 204 200 180 160 140 120 109 100 83 80 60 2014 2024 (*): Serie del Directorio central de empresas hasta 2022 ajustada a partir del registro de empresas en la Seguridad Social Peso econónico del sector En millones de euros en 2024 7.237 (2,6% del PIB) Total Inducido 2.477 Indirecto 2.454 Directo 2.306 Empleo del sector En millones de euros en 2024 100.775 (2,8% del empleo) Total Inducido 39.585 31.450 Indirecto 29.740 Directo Fuente: Afi, a partir de INE, Ministerio de Seguridad Social / ABC Variación del número de empresas audiovisuales Índice base 100=2014* Comunidad de Madrid España 160 160 159 140 120 100 80 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Empresas audiovisuales por tipos en la Comunidad de Madrid Índice base 100=2014* Edición de videojuegos Actividades cinematográficas Programación radio y tv 220 204 200 180 160 140 120 109 100 83 80 60 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (*): Serie del Directorio central de empresas hasta 2022 ajustada a partir del registro de empresas en la Seguridad Social Peso econónico del sector Empleo del sector En millones de euros en 2024 En millones de euros en 2024 7.237 (2,6% del PIB) 100.775 (2,8% del empleo) Total Total Inducido 2.477 Inducido 39.585 31.450 Indirecto 2.454 Indirecto 29.740 Directo 2.306 Directo Fuente: Afi, a partir de INE, Ministerio de Seguridad Social / ABC Por su parte, el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco, destacó como clave del éxito audiovisual en la región de Madrid «la colaboración entre el sector público y privado, que es bandera de este Gobierno» de Isabel Díaz Ayuso. El consejero se refirió a cinco objetivos en la estrategia de la Comunidad en este sector: atraer rodajes y expandirlos por todo el territorio de la región, trabajar sobre la competitividad empresarial, apostar por el talento y la formación, vertebrar el acceso a la cultura de todos los ciudadanos y lograr la proyección exterior y en redes de coproducción. Cuando una película llega a grandes festivales internacionales o una serie rodada en municipios madrileños se sitúa en el top 10 entre las más vistas, esa historia «viaja con nuestra cultura, paisajes y valores», destacó el consejero. «Cada espectador se convierte en embajador de la Comunidad de Madrid. Cada receptor no solo recibe nuestra cultura, sino que es embajador de nuestra marca, de nuestro modo de vida y forma de ver el mundo». El Observatorio En medio de esta expansión del sector, la Comunidad de Madrid ha renovado su convenio de colaboración en el Clúster Audiovisual de Madrid para promover y mejorar el sector y su competitividad con una inversión de 240.000 euros para este año y 2026. El consejero de Cultura destacó que «en vistas de su potencial cultural, económico y social», el Ejecutivo autonómico considera este uno de los sectores con mayor valor para la región. Además, resaltó el apoyo a los rodajes a través de Film Madrid, la apuesta por la formación por medio de la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid (ECAM), las líneas de ayuda al desarrollo de proyectos o el impulso a la promoción internacional. El acuerdo conlleva el compromiso del Clúster, una asociación integrada por 59 entidades empresariales y sociales, de crear el Observatorio Audiovisual de Madrid para el desarrollo de investigaciones, el intercambio de información y el diseño de proyectos de innovación. Además, prevé la puesta en marcha por parte del grupo de actividades de formación para la profesionalización del sector, así como la organización de foros y encuentros profesionales. También se elaborará un catálogo o mapa de agentes de la industria y se llevarán a cabo acciones de promoción y comunicación.

