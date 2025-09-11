Antonio Escohotado, el filósofo de guardia

Suscribete a
Antonio Escohotado, en su casa
Alfonso J. Ussía

Nació en Madrid un 5 de julio de 1941. La sierra fue el paisaje que le hizo mirar alto, hacia arriba. Quizá, por ese motivo, Antonio pasaba de todo lo que no fuera estimulante, especialmente en lo relativo a lo intelectual. Su cuna fue irremediablemente ... culta, su bisabuelo, Vicente, participó en 'La Gloriosa' y su abuelo, del mismo nombre, fue pionero en Galapagar en el estudio de Leyes. Su padre, Román, ganó el Cavia, y por eso se entiende que los libros y la cultura fueran el recreo de un joven Antonio, que en 1946 dejaría España por Brasil para entender la importancia de la Pachamama en todo uso de razón. Pocos años después, con apenas diez años, Antonio escribía fragmentos de la Historia del Pensamiento Occidental, de Bertrand Russell. El mundo de Escohotado giraba dentro de sí mismo, entre dudas, porqués, e ¿y si nos? No se conformaba con saber. Debía escudriñar los conceptos para entender el significado de cada duda, de cada puerta nueva que se abría como un chorro de sabiduría que iba engullendo como un niño de la posguerra, hambriento del concepto, de la raíz de cada dilema.

