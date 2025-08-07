Suscribete a
45 años engalanando San Cayetano: «Recaudamos 17.000 pesetas para recuperar la tradición»

Tres generaciones de vecinos trabajan cada verano para poner a punto la céntrica calle del Oso, que presume de orgullo castizo durante las fiestas

Tres generaciones de la familia que ha decorado la calle del Oso para San Cayetano
Tres generaciones de la familia que ha decorado la calle del Oso para San Cayetano
Existe una calle en pleno corazón de la capital que cada agosto se viste de gala. Con sus claveles, mantones de manila y vestidos de chulapos y chulapas, los vecinos de la calle del Oso celebran su orgullo madrileño y el punto y final de ... varios meses de trabajo con una verbena en la que no falta música ni limonada para refrescarse y en la que sale a relucir el espíritu de lo castizo, que se muestra más vivo que nunca. Desde 1980, cerca de una quincena de residentes de esta zona ponen a punto esta calle con motivo de la primera de las tres fiestas populares que tienen lugar este mes en el distrito Centro. Una tradición, que lejos de estar agotándose, cuenta ya con jóvenes herederos comprometidos con preservar el legado que ha pasado de abuelos a nietos.

