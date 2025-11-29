Suscribete a
6 millones de euros
El Cuponazo del Black Friday de la ONCE: premiado el número 96771 con serie 001

20 años de la agencia del menor infractor: «El trabajo me sacó de los Latin Kings y me dio la libertad que quería»

Desde su creación, este programa ha atendido a más de 11.000 jóvenes. El 90% de ellos no vuelve a delinquir. A lo largo de 2024, se han formalizado 460 contratos de trabajo para estos menores a través de este recurso

Menores delincuentes: hay más inimputables y se disparan las agresiones sexuales y las lesiones de bandas latinas

Ivan, un expandillero de los Latin King que dejó la banda
Amina Ould

Por una emergencia familiar, Iván acudió hace unos días al hospital, donde se encontró a gente de su pasado. «Me dijeron que estaban ahí porque habían apuñalado a uno de ellos», cuenta a este periódico este expandillero, que ahora mira atrás con alivio por haber ... abandonado ese mundo. Tras su estancia en varios centros de menores de la región, donde fue atendido por la Agencia para la Reeducación y la Reinserción del Menor Infractor (ARRMI), consiguió un trabajo y se dio cuenta de que la verdadera libertad estaba en abandonar esa espiral delictiva. Ahora, que ya dirige su propia empresa de reformas, es él quien trata de desviar del mal camino a aquellos jóvenes que lo necesitan.

