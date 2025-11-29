20 años de la agencia del menor infractor: «El trabajo me sacó de los Latin Kings y me dio la libertad que quería»

Por una emergencia familiar, Iván acudió hace unos días al hospital, donde se encontró a gente de su pasado. «Me dijeron que estaban ahí porque habían apuñalado a uno de ellos», cuenta a este periódico este expandillero, que ahora mira atrás con alivio por haber ... abandonado ese mundo. Tras su estancia en varios centros de menores de la región, donde fue atendido por la Agencia para la Reeducación y la Reinserción del Menor Infractor (ARRMI), consiguió un trabajo y se dio cuenta de que la verdadera libertad estaba en abandonar esa espiral delictiva. Ahora, que ya dirige su propia empresa de reformas, es él quien trata de desviar del mal camino a aquellos jóvenes que lo necesitan.

Su historia comienza, según indica, como la de muchos menores que acaban relacionados con bandas o delinquiendo: «La falta de atención». «Cuando llegamos aquí, mi madre se relacionó con un hombre que era un poco indeseable. No me gustaba estar en casa y recurrí a la calle y a juntarme con pandilleros», continúa. Empezó, con 15 años, a andar con los Latin King. Ellos le arroparon y, como si fuera una familia, le felicitaban cuando cumplía con lo que ellos le pedían. Sin embargo, el desenlace no era el que buscaba en ese momento: «Acabé en un centro de menores hasta los 18 años».

Una segunda oportunidad

Pasó por varios y la estancia no fue fácil para Iván, lejos de su familia y sus amigos. Sin embargo, fue este trance por estos recursos regionales lo que acabó cambiándole la vida. «Me atendieron con todos los medios que tenían disponibles, psiquiatras, educadores... Me fueron guiando por el buen camino y me apuntaban a talleres, veían mis aptitudes. Fue de mucha ayuda y pude ver que podía hacer más cosas que delinquir», cuenta a este periódico el que es uno de los primeros atendidos por la ARRMI, que cumple este diciembre 20 años desde su creación con la misión de dotar de una segunda oportunidad a estos jóvenes.

Desde ese momento, la agencia de la Comunidad de Madrid ha atendido a más de 11.200 menores infractores y ha conseguido formalizar más de 4.500 contratos de trabajo en logística y almacenes, el gremio de hostelería, comercios y en el sector de la limpieza.

Fue gracias a este apoyo cuando Iván se dio cuenta de que era un manitas. «Ya antes de entrar al centro estudiaba electricidad y mecánica, pero fue en ahí donde realmente me dijeron que podía trabajar y de ello y me aconsejaron alejarme de lo que no me convenía», relata este padre de familia de 36 años.

Incluso después recibir la libertad vigilada, los trabajadores continuaron con el seguimiento. «Están encima de ti todo el día, que era de lo que yo carecía en mi casa», indica. Le contrataron en restaurantes y en supermercados, pero era consciente de que no era lo suyo. «Fui a Galicia a reformar la casa de verano de un señor que me contactó y ahí decidí que no quería trabajar nunca para nadie y monté mi propio negocio», apunta.

«Yo provenía de una familia falta de atención. Ahora busco todo lo contrario para la mía » Ivan Ex menor infractor del programa

Hoy trabaja por todo Madrid reformando casas y pisos de particulares, sin olvidar de donde viene y grabando a fuego las lecciones que aprendió durante los tres años que estuvo en los centros de menores de la región. «Cuando ingresé, en mis documentos ponía que provenía de una familia disgredada», confiesa sobre una frase que se que jamás olvida y por la que hoy pone todos sus esfuerzos en conseguir lo contrario y dar toda la atención necesaria a sus hijas.

Iván es tan solo uno de los casos de éxito que ha logrado la agencia creada para la reinsertar a menores infractores. Según datos de la Comunidad, el 90% de los jóvenes que cumplen medidas judiciales en sus instalaciones no vuelve a delinquir cuando salen. Desde 2005, la ARRMI ha atendido a 11.248 menores, facilitando la formalización de 4.612 contratos de trabajo para estos jóvenes durante estos años de actividad.

Orientación al empleo

Dentro de las labores que lleva a cabo este recurso, la reinserción laboral es primordial. Por ello, existe un programa específico destinado a orientarlos a encontrar un empleo. Durante 2024, un total de 575 menores han sido atendidos, de los cuales 393, el 68,3 por ciento, se incorporaron al Programa de Inserción Sociolaboral de la Agencia durante este año y 182 menores, el 31,7 por ciento restante, ya formaban parte del programa desde 2023.

En cuanto a los resultados obtenidos, se han formalizado 460 contratos laborales, reflejo del impacto positivo del programa en la inserción sociolaboral de los jóvenes participantes.

«Damos las herramientas para que cuando salgan puedan reinsertarse en la sociedad» Pilar López Directora de la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor

Sin embargo, también realizan labores en el ámbito educativo y formativo. El Centro Regional de Enseñanzas Integradas Sagrado Corazón de Jesús (CREI), creado en 2006, constituye un recurso esencial en el marco de la ejecución de medidas judiciales de internamiento, ya que una respuesta formativa adaptada a las necesidades de los internos en los Centros de Ejecución de Medidas Judiciales (CEMJ) de la Comunidad de Madrid. Este recurso regional cuenta con 17 unidades de formación básica y 7 talleres de iniciación profesional para estos menores.

En el caso de las medidas privativas de libertad, que supone su ingreso en uno de los seis centros de ejecución de medidas judiciales, es atendido por un equipo psicosocial compuesto por educadores sociales (uno de ellos será su tutor), psicólogos y trabajadores sociales, quienes guían su estancia en el centro para lograr su reinserción total en la sociedad

«El programa de reinserción laboral es el que tratamos dar mayor impulso porque al final cuando salgan tienen que volver a su vida y hay que darles las herramientas que les permita reinsertarse en la sociedad», explica Pilar López, la directora gerente de la Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor. Pero también se pone el foco en la formación en habilidades sociales que les permita «entender el respeto, la empatía, la tolerancia o la puntualidad que van a tener en su trabajo».

Con el fin de mejorar la eficacia de las respuestas e intervenciones educativas y judiciales aplicadas a los menores atendidos, la ARRMI ha desarrollado diversos programas especializados de intervención. Estos tratan de ajustarse a las características propias de cada menor y a la especificidad del delito cometido. La individualización del tratamiento favorece la obtención de mayores índices de reinserción. Según la Comunidad de Madrid, el 90 por ciento de los que pasan por nuestros centros no vuelve a delinquir. Los Programas Especializados son de tipo General –comunes para los menores con delitos graves– y de tipo Específico –abordan determinados delitos, conductas o necesidades–.

El año pasado desde esta agencia se atendió a 3.043 menores sobre los que se habían adoptado medidas judiciales, lo que supone un 10 por ciento menos que respecto al año anterior. De ellos, el 81 por ciento eran hombres y el 19 por ciento mujeres y los mayores de 17 años son la amplia mayoría de los internos, con un 64,2 por ciento.

Iván mira ahora atrás agradecido por la labor que hicieron con él los profesionales de la Comunidad de Madrid y trata de devolverlo con pequeñas acciones. «Ofrezco trabajo a jóvenes que conozco y que van por el mal camino, les cuento mi experiencia y les trato de inculcar buenos valores», indica a ABC este expandillero, mientras también recuerda a todas las personas que le rodearon en su juventud y que ahora o no pueden volver a España porque fueron expulsados o porque, lamentablemente, fueron víctimas de las bandas.