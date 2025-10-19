Suscribete a
ABC Premium

Aniversario de La Comedia: 150 años de puro teatro

Una exposición recorre las crisis, cambios de propiedad, incendios y hasta regímenes pasados desde que un empresario del juego mandó construir este coliseo, por cuyas tablas han pisado los grandes del género

150 años de La Comedia, en imágenes

El teatro de la Comedia reabrirá en octubre

La sala principal del teatro de la Comedia
La sala principal del teatro de la Comedia BELÉN DÍAZ
Sara Medialdea

Sara Medialdea

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Del «teatro por horas» a los clásicos españoles; de ser escenario de actos políticos a albergar el primer desnudo integral de las salas españolas, las paredes del teatro de la Comedia llevan mucho contemplado a lo largo de sus 150 años de vida. En ... su vestíbulo es posible hacer ahora un viaje en el tiempo que muestre al espectador curioso los hitos más relevantes de su historia. Y nada como un teatro para desarrollar un relato.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app