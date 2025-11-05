Angola celebrará su fiesta nacional en Madrid para conmemorar el 50º aniversario de su independencia

El próximo 11 de noviembre se celebrará en Madrid el acto institucional del Día de Angola, una cita que conmemorará el 50º aniversario de la independencia del país africano.

Será la primera vez que este encuentro se celebre en Madrid y reunirá a las ... todas las misiones diplomáticas acreditadas en la capital. Junto a ellas, acudirán representantes del Gobierno de España y de la Comunidad de Madrid.

La ceremonia estará presidida por Balbina Malheiros Dias da Silva, embajadora de Angola en España. El evento se celebrará el martes 11 de noviembre de 12.30 a 15.00 horas en el Hotel Intercontinental de Madrid. En el acto se interpretará el himno nacional de Angola y de España, habrá diversas intervenciones institucionales y también se producirá un almuerzo oficial con gastronomía angoleña. Todo ello, enmarcado dentro de un ambiente especial que simboliza la cooperación, el respeto mutuo y los lazos históricos que hay entre España y Angola. Por la tarde, la jornada conmemorativa del Día de Angola continuará con una gran celebración cultural abierta al público en la Plaza de Toros de Las Ventas.

