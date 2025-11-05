Suscribete a
ABC Premium

Angola celebrará su fiesta nacional en Madrid para conmemorar el 50º aniversario de su independencia

Los actos están enmarcados dentro de un ambiente que simboliza la cooperación, el respeto mutuo y los lazos históricos que hay entre ambos países

Angola celebrará su fiesta nacional en Madrid para conmemorar el 50º aniversario de su independencia

ABC

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El próximo 11 de noviembre se celebrará en Madrid el acto institucional del Día de Angola, una cita que conmemorará el 50º aniversario de la independencia del país africano.

Será la primera vez que este encuentro se celebre en Madrid y reunirá a las ... todas las misiones diplomáticas acreditadas en la capital. Junto a ellas, acudirán representantes del Gobierno de España y de la Comunidad de Madrid.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app