Suscribete a
ABC Premium

cartas al alcalde

Recoletos para lectores

Se reinaugura mañana, alcalde, un territorio de revelaciones

El kiosco, milagro en extinción

Feria del Libro Viejo y Antiguo, en el paseo de Recoletos
Feria del Libro Viejo y Antiguo, en el paseo de Recoletos ernesto agudo
Ángel Antonio Herrera

Ángel Antonio Herrera

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Bajo el candor dorado del otoño, en el Madrid del aire de oro, se abre, alcalde, la nueva edición de la Feria del Libro Viejo y Antiguo. Y van ya treinta y cinco. Puede decirse en otra órbita: el Paseo de Recoletos va a ... cumplir de escenario de encuentros insólitos. De modo que ahí no van a ser los transeúntes quienes buscan los libros, sino más bien los libros quienes aguardan el momento mágico y recóndito de decidir su lector.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app