CARTAS AL ALCALDE

Nostalgia de discoteca

Joy, Teatro Barceló y Kapital han sido y son aún templos mitológicos

Auditorio de Raphael

Fachada principal del teatro Barceló
Fachada principal del teatro Barceló
Ángel Antonio Herrera

Ángel Antonio Herrera

Durante tantos años, la discoteca viene siendo un modo alegre de respirar hacia adentro que tiene Madrid, una manera de echarle a las deshoras la culpa de todo, de tratarse con extraños, de auscultarse a uno mismo, incluso, en medio de una multitud un poco ... psicodélica, y otro poco bailona.

