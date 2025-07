Soy un frecuentador profesional, y sentimental, de la Puerta del Sol y su órbita, alcalde, y sé desde siempre que la Puerta del Sol tiene un suelo granítico, y que ese suelo no es tal, porque debajo está el tunelado del metro y otras ... tuberías gigantes de la ciudad. De modo que no tenemos tierra, en rigor, para plantar un pino, o una acacia, o lo que sea. Ese subsuelo no permite arbolado. Resulta que debajo de la Puerta del Sol lo que hay es un ferrocarril que va y viene.

Digo esto porque nos llega mucha queja de vecinos, o de turistas, a propósito de que en la Puerta del Sol hay que inventar la sombra. Las rápidas tolderías últimas han resultado poco remiendo: el sol castiga mucho, insoportablemente.

Recuerdo que hubo un serio intento de remodelación de esta misma plaza, casi antaño, cuando Ana Botella era la jefa, un intento que incluía un proyecto hermano del proyecto del que se concretó ahí mismo, hace nada. Ahí, en aquel plan, se arriesgaba una plantación de cien árboles, que luego fueron reducidos a sólo diez árboles, porque no era posible otra cosa, técnicamente. Y ni eso.

Ahora no vemos ni un solo árbol, alcalde, y conviene insistir en que no hay arbolado porque no hay arbolado que crezca sobre piedra. Uno siempre temió que, en efecto, la ausencia de árboles, en Sol, no era un olvido del proyecto último. O sea, uno se temió siempre lo mismo que los vecinos que nos vienen trasladando el temor o la inquietud: no hay árboles porque no puede haber árboles.

Mi kioskero en el lugar, siempre me advirtió que la Puerta del Sol sólo puede admitir cuatro coníferas, pero en maceteros gigantes, y a lo mejor ni eso. Porque sabía él que el suelo es una piedra pura, de costado a costado, él que ha dejado ahí media vida vendiendo el ABC.

Tendrá razón, mi kioskero, pero conviene dejar claro que el arbolado no está porque no se le espera, alcalde. De manera que ya podemos ir pensando en colocar unos toldos competentes. El sol siempre dice la verdad. Y la verdad llega a treinta y cinco grados a la sombra que no hay.