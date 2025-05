Estoy con usted, alcalde, en que procede colocar alumbrado navideño. Como otros años, o sea, nada de tibiezas. Es fácil el recurso de hacer contabilidad al respecto, donde nos sale que ahorrar en un ramo de led es perder las vitaminas de evidencia ... del consumo, que es un maná largo de esas fechas para los comercios más o menos maltrechos. Pero, además, dejar la ciudad a oscuras, cuando las fiestas, es promover un luto insólito, una cosa de triste penumbra, un apagón de ánimo en un año de pocos entusiasmos.

La iluminación navideña, en los meses próximos, es más necesaria que otras veces, incluso. Igual que nos hacía falta un verano sin mascarilla, nos conviene una Navidad con bombillas, porque otra cosa es una melancolía tirando a insoportable.

En estas fechas, prosperan dos nostalgias. La primera nostalgia es la nostalgia del verano, con su picnis de bikinis, y su sangría de contento. Y la segunda nostalgia es la nostalgia de la Navidad, a resultas de la noticia de que habrá alumbrado no de crisis, una nostalgia del futuro que ya nos conocemos, con su Nochevieja de matasuegras, su alterne de golosinas, y su champán que es sidra, mayormente.

Es acertado que la Navidad siga siendo la Navidad, alcalde. Y mire usted que a mí esas fiestas ya sólo me traen nostalgias, pero las nostalgias son peores a oscuras. No podemos cargarnos en Navidad los escaparates, o los abetos preceptivos, o el techado de iluminación de imaginación, en las calles escogidas. La Navidad siempre ha tenido una cosa cinematográfica, entre el frío y la bombilla. La Navidad, si nos ponemos escuetos, es una bacanal de bombillas, y el anuncio de la lotería. Por cierto, que ya hay cola incalculable en la sede de Doña Manolita, esa cola incalculable que van pautando unos guardias de mucho chaleco, por tramos de la cola, para que el gentío se reordene. Algunas valquirias turistas de la zona se sospechan que es la cola del INEM, pero no, obviamente. Los led que usted promete, alcalde, devuelven a la ciudad un recuerdo de sí misma que nunca debe extraviarse. Los led son hoy un voltaje de la alegría.