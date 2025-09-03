Suscribete a
Agua de estrellas

La verdadera gracia de esta villa no solo está en sus fuentes ornamentales, sino en los caños de sus plazas

Fuente de Cibeles
Ángel Antonio Herrera

Madrid

Los cronistas de reojo, alerta y escritura emocionada han repetido que Madrid es ciudad de agua recóndita, de condición casi escondida, y lo es, alcalde, porque yo he bebido en sus caños y he visto cómo cada fuente es un latido aislado y casi huido ... del barrio. Cada vez que bebo en una fuente de Madrid, casi cabeza abajo, es como si bebiera ráfagas de estrellas. Madrid es moderna, sí, pero sigue siendo pueblo o poblachón en lo peatonal, y basta asomarse a la fuente de Cibeles, que más que dar agua da identidad, o detenerse en la fuente de Neptuno, donde las celebraciones futboleras convierten el agua en himno.

