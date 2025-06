Andrés Parra: «No hay un solo ser humano que no esté roto»

El actor colombiano Andrés Parra, conocido por su papel en 'Escobar, El Patrón del Mal', fusiona la agudeza del stand-up con la intimidad del teatro confesional en su nuevo show 'Venga Que Si Es Pa' Eso', un monólogo que presenta ... este domingo en el Teatro Apolo en el que aborda temas como el miedo, la soledad o el dolor, y muestra cómo este, si se le da espacio, puede convertirse en motor de transformación. Todo ello, con una honestidad descarnada, envuelta en carcajadas.

¿Qué se va a encontrar su público español? Creo que hay que ir predispuesto a reír, pero también a pensar e incluso a hacer autocrítica, ¿verdad?

El público se va a encontrar con un espectáculo, primero que todo, muy divertido, muy entretenido, muy intenso, muy emocional. Yo creo que en el show la risa está totalmente garantizada, pero también queremos lograr un show confrontador, incómodo, retador, que ponga al espectador a pensar, a reflexionar y creo que, en ese sentido, lo que más nos importa es que el público salga pensando realmente si está viviendo la vida que quiere vivir o no. A veces nos quedamos estancados en situaciones o en relaciones de las que nos cuesta mucho trabajo salir y el show, de alguna manera es una invitación. Cuando hablamos de despertar es una invitación a eso, a que la gente se sacuda, tome decisiones y empiece a vivir la vida que quiere vivir. Entonces, en ese sentido, es un show, como te digo, entretenido, movido, molesto, incómodo, confrontador, pero, sobre todo, muy divertido.

Noticia Relacionada La extraña relación de Pablo Escobar con la madre de Vicky Martín Berrocal: «¿Estaba bueno?» María José Lora Madre e hija desvelan a Pablo Motos capítulos de sus vidas de cara a su próximo docu-reality en Movistar

¿Cómo es el show a nivel visual? ¿Muy austero, o hay cierta escenografía, visuales, etc.…?

Queríamos hacer un show entretenido, pero lo queremos también muy austero, no queríamos un espectáculo ambicioso. Tenemos unas pantallas en donde hay unas imágenes, tenemos música, fundamentalmente eso. A nivel visual es muy rico, hay un diseño de iluminación también muy pensado, peor aquí era muy importante la austeridad, como que realmente fuera un encuentro muy íntimo entre el público y yo, pero es un show cuidado, es un show que tiene su cuidado, su diseño de luces, imágenes que sostienen al show, que le ayudan, que le aportan; mucha música. Yo canto, yo bailo, me burlo de mí mismo, es un show en este sentido muy rico.

¿Cómo gestiona los temas sensibles, donde se supone que se debe mantener cierta corrección política?

Los temas sensibles yo los gestiono… bueno, al final estoy burlándome un poco de mí, de mi historia de dolor, de sufrimiento, de vacío, de insatisfacción. Toco los temas sensibles desde un lugar muy honesto, muy transparente, muy de mí y yo creo que ahí es donde conectamos con el público porque lo que está claro es que no hay un solo ser humano que no esté roto, ¿no? Que no haya pasado por una situación compleja, que no se sienta insatisfecho, incompleto y yo creo que cuando uno toda la decisión de compartir esto y hacerlo de la manera más honesta y tranquila, sin tanto adorno y diciendo las cosas como son, la gente conecta un monto. Entonces es crudo, en ese sentido es crudo, pero es un espectáculo que yo al final me meto conmigo mismo sin filtro y yo quería crear un espectáculo sin filtro, que se sintieran como en la sala de mi casa, eso me parecía muy importante. Entonces es un show ordinario, mal hablado, grosero, tosco, brusco, sin filtro. Aquí no hay una reputación que cuidar, gracias a Dios.

¿Quiénes son sus referentes y por qué?

Mis referentes son los comediantes de humor negro, los políticamente incorrecto, los que se atreven a hablar de lo que nadie quiere hablar. En Colombia, mis referente son Murillo, El gordo Franco, Johana Velandia, son comediantes que me gustan muchos porque son de ese estilo. A mí me gusta el comediante burlo, tosco, a mí no me gusta el comediante políticamente correcto, no es mi humor. A mí me gusta eso como la bastedad, la grosería, el doble sentido, el cinismo, la ironía, eso es lo que a mí me gusta.

MÁS INFORMACIÓN Pablo Escobar, el narco que se transformó en el personaje de ficción definitivo

¿Qué proyectos tiene para el futuro cercano?

Mis proyectos para el futuro, pues nada, ahora lo más importante ahora es el espectáculo. Estamos muy emocionados del sold out que tuvimos en París, en Zúrich y hace poco anunciamos sold out en Madrid, entonces ahora lo más importante es seguir llevando este espectáculo a la mayor cantidad de lugares posibles y que la gente lo disfrute, se ría y sea muy feliz.