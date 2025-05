Almeida es el único líder municipal de Madrid que supera el aprobado

José Luis Martínez-Almeida es el único líder municipal de Madrid que consigue el aprobado por parte del conjunto de los vecinos de los 21 distritos de la capital. El alcalde obtiene una valoración del 5,4, muy por delante del resto de dirigentes políticos ... de los partidos que tienen representación en la Plaza de Cibeles, según los datos del último barómetro de GAD3 para ABC (vea aquí el resultado del barómetro en la Comunidad de Madrid).

En este tipo de valoraciones las puntuaciones generales suelen ser bajas, y lo excepcional suele ser que un líder político alcance un aprobado de media. Entre los líderes de la Comunidad de Madrid, la única que logra superar el aprobado es la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

En Madrid capital, muy por detrás de Almeida, los madrileños sitúan a la portavoz del PSOE municipal, Reyes Maroto, a quien dejan con un 3,9 y con el porcentaje de 'conocimiento' más bajo de todo el Consistorio: el 88 por ciento de los madrileños dice que sabe quién es, frente al 99 por ciento que identifica bien al alcalde o el 92 por ciento que reconoce a Rita Maestre.

El tercer puesto del podio municipal corresponde, precisamente, a la portavoz de Más Madrid. Rita Maestre tiene que conformarse con un 3,6 de nota media entre todos los madrileños entrevistados. Pese a su nota baja, supera al siguiente portavoz municipal, Javier Ortega Smith, de Vox, que cae por debajo del tres, hasta el 2,8, con un grado de conocimiento en la calle del 91 por ciento.

Almeida puede presumir también de ser el dirigente político del Ayuntamiento de Madrid que está mejor valorado entre los votantes de su partido. Los electores del Partido Popular otorgan al alcalde de la capital un 7,9. Los votantes de Vox tampoco dejan mal a su portavoz municipal. Ortega Smith es el segundo dirigente de Madrid con mejor calificación entre sus simpatizantes, que le aplauden con una nota de 7,8.

En la izquierda no gustan tanto las portavoces que tienen en el Ayuntamiento de Madrid, a la vista de los resultados de este barómetro de GAD3. En este momento, la jefa de la oposición municipal en Cibeles es Rita Maestre, cuyo partido, Más Madrid, consiguió 12 concejales en 2023, de un total de 57, y ahora, según el barómetro, bajaría hasta los 10. Pues bien, los votantes de su partido están satisfechos con su labor de una manera bastante relativa, ya que le conceden un 6,6.

Valoración y conocimiento de los líderes políticos del Ayuntamiento De 0 a 10 (siendo 0 muy mal y 10 muy bien) José Luis Martínez Almeida Conocimiento Valoración 99% 5,4 Reyes Maroto 88% 3,9 Rita Maestre 92% 3,6 Javier Ortega Smith 91% 2,8 ¿A quién prefiere como alcade de Madrid? En % sobre los encuestados José Luis Martínez Almeida 42% Rita Maestre 17% Reyes Maroto 14% Javier Ortega Smith Ninguno 7% 11% Ns / nc Otro 7% 2% ¿A quién prefiere como presidente/a de la Comunidad? En % sobre los encuestados Isabel Díaz Ayuso 49% Manuela Bergerot 9% Óscar López 16% José Antonio Fúster Otro 4% 2% Ns / nc Ninguno 7% 13% Fuente: GAD3 / ABC Valoración y conocimiento de los líderes políticos del Ayuntamiento De 0 a 10 (siendo 0 muy mal y 10 muy bien) José Luis Martínez Almeida Valoración 5,4 Reyes Maroto Rita Maestre 3,9 Javier Ortega Smith 3,6 2,8 99% 88% 91% 92% Conocimiento ¿A quién prefiere como alcade de Madrid? En % sobre los encuestados 42% 17% 14% 11% 7% 7% 2% Otro José Luis Martínez Almeida Reyes Maroto Javier Ortega Smith Rita Maestre Ninguno Ns/nc ¿A quién prefiere como presidente/a de la Comunidad? 43% En % sobre los encuestados 17% 12% 13% 5% 7% 3% Otro Óscar López Manuela Bergerot Isabel Díaz Ayuso José Antonio Fúster Ninguno Ns/nc Fuente: GAD3 / ABC

Peor lo tiene Reyes Maroto. La exministra fue la elegida por Pedro Sánchez para intentar desplazar a Almeida al frente de la Alcaldía de Madrid, pero el 'experimento' del líder de los socialistas no le salió demasiado bien y Maroto quedó relegada a la tercera posición en las urnas. Ahora acaba de ser revalidada como secretaria general del PSOE municipal, pero sus opciones electorales siguen siendo pequeñas, según el barómetro de GAD3, aunque los socialistas estén superando a Más Madrid en estimación de voto. Los electores socialistas llevan examinando a Maroto estos dos últimos años y ya tienen una valoración: le conceden un 5,7, la nota más baja que los votantes de un partido dan a su líder.

El PSOE y el alcalde

Los votantes del PSOE puntúan bajo a la portavoz de su partido, y no son especialmente duros con el alcalde de la capital, algo que podría dar que pensar a la dirección socialista. En concreto, los simpatizantes del Partido Socialista en la ciudad de Madrid puntúan con un 4 a Almeida. Es un suspenso, sí, pero en este tipo de tablas se considera alto, cuando se está midiendo la valoración que hacen votantes de un partido de izquierdas al líder de una formación de centro-derecha, que además está gobernando. Los electores de Más Madrid, sin ir más lejos, dejan al alcalde con un 2,2 y los de Podemos, con un 2. Los simpatizantes de Vox muestran su satisfacción con el alcalde y le otorgan un 6,1, a pesar del enfrentamiento continuo que mantiene Ortega Smith con él.

A la portavoz del PSOE, por cierto, los votantes del PP la suspenden con un 2,7. Reyes Maroto puede presumir, al menos, de que también consigue el aprobado de los electores de Más Madrid (5,1) y de los de Podemos (5,3). Rita Maestre no puede decir lo mismo de los simpatizantes socialistas, que valoran su oposición con un 4,9.

¿A quién prefiere como alcalde de Madrid?, se pregunta a los encuestados en el barómetro de GAD3. Y de nuevo vuelve a situarse en primera posición José Luis Martínez-Almeida. Al 42 por ciento de los vecinos de la capital le gustaría que repitiese al frente del Ayuntamiento de Madrid. El resto de posibles candidatos están muy alejados de esa preferencia por el líder municipal del PP.

Hay un dato significativo: para la Comunidad de Madrid, el grupo mayoritario prefiere que la presidenta siga siendo Ayuso, y después, muy alejado pero en segunda posición, Óscar López. En el Ayuntamiento de Madrid, en cambio, no ocurre lo mismo. Almeida es el preferido, sí, pero en segunda posición no está la líder local del PSOE. Reyes Maroto queda desplazada a la tercera posición, con un 14 por ciento de preferencias. Por delante de la portavoz socialista los madrileños sitúan a la de Más Madrid, Rita Maestre, con un 17 por ciento. Ortega Smith sería el preferido para ser alcalde del 7 por ciento de los madrileños. Al mismo tiempo, hay un 11 por ciento que no quiere a ninguno de ellos en la Alcaldía de Madrid.