Almeida niega que haya cambios en el final de la Vuelta en Madrid y evitará que protestas «legítimas» acaben en disturbios

Madrid recibirá este domingo la última etapa de la Vuelta a España sin ningún cambio, ha confirmado el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida. En el contexto de las protestas pro Palestina que se han dado en otras ciudades del país - en Bilbao se tuvo que suspender a tres kilómetros de la meta por seguridad- el primer edil ha asegurado que tratará de «evitar por todos los medios» que estas manifestaciones puedan derivar en disturbios.

Así lo ha expresado Almeida este martes en una entrevista en 'Onda Madrid', donde además ha defendido que «las protestas nunca deben derivar ni en violencia ni en poner en peligro la vida y la integridad física de los que forman parte de la Vuelta, de los corredores, de los equipos técnicos».

El Ayuntamiento de Madrid «se pone a disposición de la Delegación del Gobierno, que es quien tiene las competencias en materia de garantía de seguridad» para que que «esto sea una fiesta, como lo ha sido todos los años».

«Y en el caso de que haya personas que legítimamente quieran protestar, de ninguna manera esas protestas puedan desembocar en disturbios o pueden provocar peligro para la vida y la integridad física. En el caso de que algunos lo quieran hacer, desde luego nos tendrán enfrente, con la Policía Municipal presta y dispuesta a restablecer de inmediato cualquier conato de disturbio, en colaboración por supuesto con la Delegación del Gobierno», ha resumido el alcalde de la ciudad.

Almeida le ha pedido al delegado del Gobierno, Francisco Martín, que diseñen «un dispositivo que permita garantizar la Vuelta Ciclista a España, sin perjuicio de que pueda haber protestas por aquellos que legítimamente quieran protestar, de modo que de ninguna manera se empañe la imagen de la ciudad de Madrid y, sobre todo, que no se generen incidentes que puedan acabar en peligro para la vida, para la integridad física de cualquiera de los que van en el convoy o de cualquier persona que vaya a asistir a la última etapa».

Por el momento no ha habido contactos entre Ayuntamiento y Delegación de Gobierno de cara al domingo, aunque está convencido de que a lo largo de estos días se cerrarán todos los detalles del dispositivo.

Este miércoles tendrá lugar una reunión de seguridad, en la que estarán presentes Delegación del Gobierno, Policía Nacional, Guardia Civil, Dirección General de Tráfico, Demarcación de Carreteras, Comunidad de Madrid y los ayuntamientos implicados para tratar esta cuestión.