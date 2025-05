Almeida se mofa de Reyes Maroto tras confundir Montecarmelo con Montecarlo, el lujoso barrio del Principado de Mónaco

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, no ha desaprovechado este sábado la oportunidad para cargar de manera irónica contra la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, tras confundirse esta en la red social X (antes Twitter) y cambiar el área residencial de Montecarmelo, en el distrito de Fuencarral-El Pardo, por el de Montecarlo, el lujoso barrio del Principado de Mónaco.

«Montecarlo, uno de los 25 distritos para Reyes Maroto», ha trasladado el alcalde de la capital en sus redes sociales junto a una imagen de un puerto lleno de yates en el Principado.

Citaba en su mensaje a otro de la propia Maroto en el que compartía una foto junto a vecinos que se oponen a la instalación de un cantón de limpieza en este área, acompañado del siguiente texto: «Mientras Almeida está en el mitin pasado por agua del PP de Ayuso, me reúno con los vecinos de Montecarlo que continúan luchando por la reubicación del cantón a una zona industrial. El alcalde cada vez está más alejado de los problemas de su ciudad».

Montecarlo, uno de los 25 distritos para Reyes Maroto. https://t.co/DkL5zT5wS0 pic.twitter.com/UlVM9232VJ — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) May 3, 2025

Tras la respuesta de Almeida, la lideresa del PSOE le ha afeado que «lo único» que le preocupa sea «el error del corrector» cuando, «está claro» que la foto de la socialista es en Montecarmelo. «Una foto que tú no puedes publicar porque no has respondido a las 14.000 firmas de los vecinos ni te has reunido con ellos», ha criticado Maroto.

Este encontronazo, sin embargo, no es el primero entre ambas figuras políticas. En octubre del año pasado, en un Pleno del Ayuntamiento de Madrid, Almeida ya se enzarzó en una discusión con la portavoz del PSOE, Reyes Maroto, a quien acusó de decirle que tiene «cara de payaso». Los hechos se habrían producido cuando el secretario del Pleno estaba leyendo el enunciado de un punto, el presidente del Pleno, Borja Fanjul, pidió silencio varias veces a los concejales y llamó al orden al concejal popular Carlos Segura.

«Que te calles», llegó a decir Fanjul a uno de los ediles. En ese momento, la bancada popular se alzó mirando hacia los socialistas, situados en frente, en medio de un barullo. «No puedo tolerar que la señora Maroto haya dicho la cara de payaso que tiene el alcalde», dijo el alcalde, quien solicitó disculpas a la portavoz socialista. Preguntada la portavoz por si se iba a disculpar contestó «pidiendo al alcalde que rectifique» sobre que ella está «llena de corrupción». Fanjul insistió en si Maroto se iba a disculpar «por el insulto» dirigido al alcalde, a lo que la socialista guardó silencio.