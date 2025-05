Almeida: «Madrid no quiere imponer, sino inspirar»

Tras la entrega de Medallas de Honor de la ciudad, el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, tomó la palabra para destacar, en su discurso central de San Isidro, el papel de Madrid como cruce de caminos y tierra de oportunidades. «Madrid trasciende su papel ... de capital, es un bastión de libertad y un modelo de convivencia y prosperidad», destacó.

Comenzó su discurso acordándose de los valores que transmite el patrón de la ciudad, San Isidro, un icono de las virtudes que encarna la capital, como el «trabajo constante» y la discreción«. Madrid, destacó, se mide en la calidad de vida de sus gentes, pero también en su capacidad para hacer sentir a todos parte de un mismo proyecto común: »Esta ciudad bulle con una energía imparable. En esta ciudad las ideas tienden a prosperar y los que trabajan duro encuentran su oportunidad«.

Además, el primer edil subrayó en varias ocasiones la «responsabilidad» de Madrid como capital de la nación, «como centro de todos los caminos y punto de encuentro». «Hay que imaginar un Madrid que siga siendo la vanguardia de esta gran nación que es España. Un Madrid que no teme los retos, los abraza con creatividad y ambición, con la certeza de que juntos no hay meta que no se pueda alcanzar», insistió.

Noticia Relacionada La entrega de medallas de San Isidro, un homenaje a lo madrileños «vengan de donde vengan» Helena Cortés Las Medallas de Honor de la ciudad recayeron este año en la nadadora Teresa Perales, el coleccionista Juan Antonio Pérez Simón y el futbolista Rodri

Pujante y cautivadora

«Madrid no quiere imponer, sino inspirar y acoger a quienes llegan dispuestos a arrimar el hombro. Y es ese espíritu de apertura el que nos permite mirar al futuro con optimismo para construir una ciudad más pujante y cautivadora», apuntó Almeida.

Tras dedicar unas emotivas palabras a los premiados, y poniendo en valor el ejemplo que suponen cada día para todos los madrileños. Para concluir, y tras destacar también el papel del Rey como fuente de inspiración, Almeida volvió a subrayar el papel de la ciudad como parte de una España «diversa pero indivisible, donde cada uno encuentra su lugar en un proyecto común». «Madrid no solo acoge, sino que también impulsa como cruce de caminos, a la cabeza de España y la Hispanidad», insistió, para animar a los asistentes a sumarse a los últimos vivas que resonaron en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles: «¡Viva Madrid, viva San Isidro, viva el Rey y viva España!».