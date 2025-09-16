Almeida ve injusto no pagar el patrocinio de la Vuelta: «No fue culpa de la organización no llegar a Cibeles»

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se ha mostrado favorable, en una entrevista en 'Cope', a seguir pagando el patrocinio de La Vuelta Ciclista: «Nosotros deberíamos pagar ese patrocinio. Mi intención es que la Vuelta no sufra perjuicio económico. Sería injusto que además de castigar la imagen internacional de la Vuelta, encima sufriese perjuicio económico. No fue culpa de la organización de la Vuelta».

Además, tras ser preguntado por la posibilidad de que, a instancias de 'RTVE', España no participe en la próxima edición de Eurovisión si lo hace Israel, que el delito de odio que más aumentó en España en 2024 «fue el antisemitismo», según las estadísticas del Ministerio de Interior.

Almeida ha apuntado al presidente, Pedro Sánchez, para acusarle de considerar que «la televisión pública es del Gobierno, no de los españoles», pasando a preguntarse «hasta dónde va a alcanzar todo este discurso». «Sólo digo una cosa: el delito de odio que más ha aumentado en España en el año 2024 es el antisemitismo, y esto son estadísticas del Ministerio de Interior», ha remarcado el primer edil.

Tras ser preguntado por el dispositivo de seguridad de la Vuelta, el regidor ha expresado que «parece razonable pensar que el delegado de Gobierno no quiso hacer su trabajo»: Creo que [el delegado del Gobierno] transmitió, por acción o por omisión, que el equilibrio que debe haber entre una manifestación pacífica y la protección del orden público se debía decantar para proteger esa manifestación que no fue pacífica. Siempre hay que mantener un equilibrio, pero el delegado del Gobierno desequilibró completamente«, ha acusado.

En base a lo trasladado por sindicatos policiales, el alcalde cree que los agentes del dispositivo «tenían las manos atadas para actuar, no contra los manifestantes pacíficos, pero sí contra aquellos que han sido identificados por haber cometido delitos en la época de la kale borroka y personas que tenían vínculos con grupos radicales, fundamentalmente de extrema izquierda».