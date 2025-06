Almeida amplía la plantilla de la Policía Municipal con 325 agentes «a pesar de la tasa de reposición»

Durante su discurso en el patrón de la Policía Municipal, San Juan Bautista, el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, anunció 325 nuevos policías municipales para inicios de 2026, «a pesar de la tasa de reposición» marcada por el Gobierno de España, un tope que ... piden eliminar en Cibeles. El Ayuntamiento, además, acaba de aumentar un 40% el presupuesto de la Policía para facilitar la compra de nuevos equipos.

En el acto, el regidor presumió de ciudad: «Madrid vive un momento de eclosión». Y sintetizó en una oración cómo se está materializando su gestión y el trabajo del Cuerpo: «Estamos entre las capitales más seguras del mundo».

Al evidente protagonismo de las fuerzas de seguridad locales le siguió el reconocimiento a varios agentes de sus homólogos en Valencia, cuyo trabajo fue clave para hacer frente a la situación en los municipios más afectados, como Catarroja, Paiporta o Massanassa.

Setenta y nueve municipales fueron condecorados con Medallas al Mérito Profesional por haber protagonizado actuaciones ejemplares. Entre ellas destacan algunas donde se salvó o mejoró la vida de los madrileños a lo largo de este año.

Actuaciones ejemplares

Varios agentes de Villaverde recibieron una noche una alerta de lo más preocupante: una bebé no respiraba. «La cogimos y estaba totalmente azulada, no respiraba. Tuvimos que trasladarla en la patrulla porque no podíamos esperar a una ambulancia. Me monté con ella atrás y le iba haciendo la reanimación, su madre estaba llorando a mi izquierda. En un momento dado, instintivamente le metí los dedos en la boca, y fue cuando noté una inspiración. Al dejarla en el hospital, me fijé en que el color ya no era el mismo. A los dos o tres minutos ya no respiraba y, por suerte, tampoco sufrió secuelas», cuenta el policía Alberto Parejo.

Otro ejemplo, la intervención llevada a cabo por un oficial de la Comisaría de Coordinación Judicial, que, tras ser notificado de un robo de pertenencias en un autobús turístico, ingresó en la aplicación de Apple que permite ver la ubicación de los auriculares y encontró dónde estaba el vehículo de los presuntos delincuentes. Los detenidos estaban buscados por haber cometido crímenes similares en Valencia.

En Villa de Vallecas varios agentes consiguieron detener a un acosador de 56 años que llevaba días abordando a una chica de 12 a la salida del colegio: «Poco a poco iba ganándose su confianza y el último día intentó llevársela con él. Ella se asustó y se fue corriendo a casa. Decidimos montar un dispositivo de vigilancia. Finalmente le localizamos cuando volvió a acercársele y le detuvimos», cuentan los protagonistas.