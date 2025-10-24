Almeida acusa a Interior de obligar a Madrid a «volver a la casilla de salida» con el convenio Viogen

El Ministerio del Interior ha obligado, según ha denunciado el alcalde de Madrid José Luis Martínez-Almeida, a la ciudad a «volver a la casilla de salida» con la renovación del convenio Viogen al que «ya se había llegado a un acuerdo firme». «El Gobierno ... de España sigue usando Viogen como elemento de confrontación», ha denunciado el regidor en rueda de prensa posterior a la Junta Local de Seguridad, que ha copresidido con el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, y en el que se ha repasado la situación de la capital en materia de seguridad.

El alcalde ha explicado que en 2024 se iniciaron las negociaciones para el acuerdo con la Secretaria de Estado de Seguridad, y ahora un año después dicen que «no hay acuerdo posible». Almeida ha relatado que Secretaría de Estado dio su visto bueno al texto presentado por el consistorio y solicitó una memoria económica de lo que supondría a nivel de gasto e inversión para el Ayuntamiento el julio.

Sin embargo, no ha recibido respuesta hasta el pasado 21 de octubre, en la que se indicaba que no había acuerdo posible y que había que empezar «desde cero», ha señalado el alcalde, que posteriormente ha destacado que la Policía Municipal de Madrid es el cuerpo de seguridad que más víctimas y órdenes de protección se encarga. «Las ayudas que brinda el ayuntamiento son muy superiores a las que contempla el acuerdo Viogen que quieren que firme Madrid», ha determinado

Estas declaraciones se producen después de que en la víspera la vicealcaldesa de Madrid y encargada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, adelantara que el Ayuntamiento de Madrid tiene «completamente cerrado» el texto de renovación del convenio y se mantiene a la espera del estudio por parte de los servicios jurídicos de Interior.

Ante estas declaraciones, fuentes de la Delegación del Gobierno negaron ya en la víspera que existe un acuerdo entre Madrid e Interior, y que el Ministerio lo que ha hecho es instar a la capital a mantener una reunión en la que abordar las «discrepancias» que alejan a ambas instituciones.

Armas blancas

Madrid ha achacado a la delegación del Gobierno que «desde el punto de vista de la elección política no se está con la forma y contundencia que lo debería estar haciendo». «Los datos dicen que Madrid es una ciudad segura y que se ha producido un descenso en el número de delito, pero no es menos cierto que hay fenómenos delincuenciales en estos momentos que no podemos ignorar, que nos alarman considerablemente y a los que hay que poner remedio desde el punto de vista de asumir el compromiso de reformas legales imprescindibles e inaplazables para afrontar cuestiones como es el aumento de las armas blancas», ha asegurado Almeida durante la rueda de prensa.

En estos últimos meses, los agentes de la Policía Municipal se han incautado de cerca de 1.200 armas blancas, han detenido a alrededor de 40 personas por delitos de tenencia ilícita de armas y han investigado a varias más, además de vigilar la venta online, logrando así la detención de otras tres personas.

Tras el encuentro, en el que también han participado la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, los principales mandos y representantes en materia de seguridad de la capital y los portavoces de los grupos municipales, Almeida ha subrayado el esfuerzo del Ayuntamiento y del conjunto de la Policía Municipal por hacer de Madrid una ciudad más segura, en colaboración con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad, aunque existan algunas amenazas que se deben abordar de forma prioritaria. En relación a las bandas juveniles violentas, el alcalde ha exigido al Gobierno de España que introduzca cambios legislativos que dificulten su acceso a las armas blancas, que penalicen la reincidencia delictiva y que agilicen la lucha contra la okupación e inquiokupación.

Policía Municipal ha detenido en lo que va de año a 26 personas vinculadas a estas bandas juveniles violentas, en el marco de su colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, principales competentes en materia de seguridad ciudadana. Entre estas intervenciones, la detención de un menor de edad portando un arma de fuego en las Fiestas de San Isidro; la detención de seis personas, tres de ellas menores, en las fiestas de Moratalaz, también con armas, o la detención de cuatro menores portando machetes en las fiestas del Orgullo.