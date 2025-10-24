Suscribete a
Almeida acusa a Interior de obligar a Madrid a «volver a la casilla de salida» con el convenio Viogen

El alcalde de Madrid ha asegurado las ayudas que brinda el Ayuntamiento «son muy superiores» a las que contempla el acuerdo

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, presiden la Junta Local de Seguridad, este viernes AYUNTAMIENTO DE MADRID
Amina Ould

El Ministerio del Interior ha obligado, según ha denunciado el alcalde de Madrid José Luis Martínez-Almeida, a la ciudad a «volver a la casilla de salida» con la renovación del convenio Viogen al que «ya se había llegado a un acuerdo firme». «El Gobierno ... de España sigue usando Viogen como elemento de confrontación», ha denunciado el regidor en rueda de prensa posterior a la Junta Local de Seguridad, que ha copresidido con el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, y en el que se ha repasado la situación de la capital en materia de seguridad.

