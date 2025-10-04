Alcalá de Henares será sede de la V Semana del Español en 2026

Promocionar el español, el turismo idiomático y el fomento de la enseñanza de nuestra lengua es el objetivo de la Semana del Español, que en su última edición, que cerró ayer, se celebró en San Millán de la Cogolla y Logroño, y en 2026 va a tener como escenario la ciudad de Alcalá de Henares.

Este quinto encuentro, que se celebrará en formato presencial en la localidad complutense del 30 de septiembre al 4 de octubre del año próximo, tendrá sesiones digitales previas. Tiene como objetivo principal la promoción del turismo idomático y la enseñanza del español como idioma extranjero. Recuerdan en Cultura que la lengua española «es un activo cultural, social y económico que comparten casi 600 millones de personas en el mundo».

El evento lo organiza la Federación de Escuelas de Español como Lengua Extranjera (FEDELE). El anuncio de que la Comunidad de Madrid será la próxima sede del encuentro se realizó anoche durante la gala de entrega de premios al sector ELE (español como lengua extranjera) de la IV edición, que tuvo lugar entre el 1 y el 5 de octubre en las ciudades de San Millán de la Cogolla y Logroño, en La Rioja.

La directora general de Turismo y Hostelería de la Comunidad de Madrid, Laura Martínez Cerro y el concejal delegado de Cultura e Igualdad del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Santiago Alonso Nuevo, recogieron simbólicamente el testigo de manos de sus homólogos riojanos.

Madrid quiere posicionarse como destino líder para el aprendizaje del español, y para ello ha fomentado la colaboración público-privada en este ámbito, entre los centros formativos, las agencias de idiomas y turísticas, los alumnos, el profesorado y los centros internacionales de promoción y difusión del idioma español.

Dentro de estas colaboraciones, el Gobierno regional firmó este 2025 un convenio con FEDELE, por importe de 170.000 euros, para la promoción conjunta de la región como destino de aprendizaje del español y de los estudios de este idioma, que cursan 24 millones de alumnos en todo el mundo. A través de este convenio, la Comunidad de Madrid tendrá presencia en las distintas ediciones de ICEF Events, congresos que reúnen a agencias de más de 45 países especializadas en programas educativos.