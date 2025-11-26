Suscribete a
Agresión sexual a un niño de un colegio de Las Rozas: investigan si otro menor grabó en vídeo los hechos

Dos alumnos de 11 años habrían vejado al otro, de 6, y un tercero lo grabó con su teléfono

El colegio público San José, en Las Matas (Las Rozas)
El colegio público San José, en Las Matas (Las Rozas)
Carlos Hidalgo

Los agentes de Policía Judicial del puesto principal de Las Rozas investigan el alcance de la denuncia interpuesta por presuntas agresiones sexuales contra un niño de 6 años en un centro educativo del municipio. Los padres de la víctima señalan a dos estudiantes de ... quinto curso, con 11 años, como los autores de los hechos. Además, según ha podido saber ABC, habría un tercer estudiante de Primaria que, supuestamente, grabó los hechos con un teléfono móvil.

