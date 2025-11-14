Agreden a un policía al grito de «madero de mierda» mientras se encontraba fuera de servicio en Entrevías

Suscribete a
Imagen de archivo de la Policía Nacional
Amina Ould

Un agente de Policía Nacional ha sufrido una brutal agresión esta madrugada mientras se encontraba fuera de servicio cenando en un establecimiento del barrio de Entrevías, en el distrito de Vallecas. Al menos siete individuos, denuncia el sindicato de Policía Nacional Jupol, golpearon, derribaron y ... patearon en la cabeza y el torso a este agente mientras vociferaban insultos como «madero de mierda», «tenéis que estar todos muertos» o «ahora no eres tan valiente estando solo».

