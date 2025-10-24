Suscribete a
ABC Premium

Tres planes irresistibles para disfrutar de Madrid este fin de semana del 24 al 26 de octubre

Del humor más gamberro a la sátira política, pasando por un show interactivo: tres espectáculos que harán que tu finde en la capital sea inolvidable

Transparentes en el Teatro Soho
Transparentes en el Teatro Soho

SOFÍA ORTIZ ROMERO.

Si aún no sabes qué hacer este fin de semana en Madrid, no te preocupes: tenemos tres planes teatrales que prometen risas, reflexión y experiencias diferentes. Entre el 24 y el 26 de octubre, la cartelera de teatro madrileña se llena de propuestas ... originales que se alejan de lo típico y que son perfectas para disfrutar de una noche distinta en la capital.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app