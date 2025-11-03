Sala Komodia: el nuevo templo del humor y la creación en Arganzuela

La recién inaugurada SalaKomodia, situada en la calle General Palanca, 7, en pleno distrito de Arganzuela, abre sus puertas con una propuesta fresca y necesaria dentro del panorama escénico madrileño.

Concebida como un punto de encuentro entre el teatro, la formación ... y la creatividad, Komodia combina programación artística, talleres y comunidad para hacer del humor una herramienta de conexióny crecimiento.

Un escenario con alma

Camerino Sala Komodia en Madrid

Más que un teatro, Komodia nace como un espacio vivo y polivalente. Su diseño cálido y funcional permite albergar desde representaciones y ensayos hasta rodajes, castings y proyectos artísticos de diversa naturaleza.

Con iluminaciónprofesional, equipo de sonido y camerinos completamente equipados, la sala ofrece a compañías, productoras y artistas un entorno versátil donde crear, experimentar y compartir.

En palabras de su equipo, la misión de Komodia es «crear un lugar con alma, donde el teatro se viva de verdad».

Así, se consolida como un nuevo referente en el sur de Madrid para quienes buscan un escenario cercano y humano en el que desarrollar su trabajo o simplemente disfrutar del arte escénico en su forma más directa.

Programación de noviembre: humor, magia y teatro familiar

Los Tres Cerditos en Sala Komodia

La cartelera de noviembre refleja la diversidad que caracteriza a la sala, con propuestas para todos los públicos y una clara apuesta por la comedia como lenguaje universal.

Entre los títulos destacados figura «Chejov y los Quintero se van de comedias», una divertida confrontación entre la ironía rusa y el humor andaluz que reúne cuatro piezas breves en una misma velada.

El público familiar podrá disfrutar de la ternura y las canciones de «Los tres cerditos», una versión del clásico cuento adaptada por La Curvatura Teatro.

También habrá espacio para la mirada contemporánea de «Históricas Perdidas», comedia irreverente que mezcla humor y feminismo con un elenco encabezado por Susana Patier, Jennifer Baldoria y Salomé Peña.

«Me Parto la Magia», de David Hípola, ofrece un show participativo donde lo imposible se mezcla con lo poético; «Iphonsi Desconectado», del Mago Iphonsi, reivindica la magia de lo analógico y la conexión humana en tiempos de pantallas; y «Tramposos» reúne a Hípola y El Magioso en una propuesta teatral y mágica dirigida al público adulto.

A ellos se suma «Ríe que es magia», protagonizado por El Magioso, que combina humor e ilusión en una experiencia interactiva para toda la familia.

Por último, «The Nightmare Birthday Surprise» acerca el teatroeninglés a los más pequeños en una aventura interactiva y educativa llena de humor británico.

Escuela Komodia: formación y comunidad escénica

Formación en la Sala Komodia

La otra gran vertiente del proyecto es Escuela Komodia, un espacio de formación donde el aprendizaje se entiende como una experiencia compartida.

Las clases de interpretación, improvisación y comedia funcionan como laboratorios vivos, en los que se exploran las emociones y el humor desde la autenticidad y el juego.

Entre sus iniciativas destaca la Escuela Contemporánea de Comedia, un proyecto pedagógico pionero dedicado al estudio del humor en todas sus manifestaciones: del clown al absurdo poético, del texto a la sátira.

Su objetivo es formar creadores escénicos capaces de escribir, dirigir e interpretar, comprendiendo la comedia como un lenguaje profundo y emocional.

La Tribu Komodia: el teatro como experiencia compartida

Históricas Perdidas en en la Sala Komodia

Alrededor de la sala y la escuela se articula La Tribu Komodia, una comunidad abierta de personas unidas por la curiosidad y las ganas de expresarse.

Sus talleres y clases, disponibles para todos los niveles, fomentan la creatividad, la confianza y la colaboracióna través del humor y la improvisación.

La filosofía es sencilla: el teatro no solo se enseña, se vive. En cada actividad, los participantes descubren su voz escénica, fortalecen la autoestima y disfrutan del poder transformador de la expresión artística.

Un proyecto con corazón madrileño

Proyecto madrileño en la Sala Komodia

Sala Komodia representa el espíritu de una nueva generación de espacios culturales: cercanos, inclusivos y multidisciplinares.

Su apuesta por la comedia como motor de encuentro y su compromiso con la formación hacen de este pequeño teatro de Arganzuela un gran laboratorio de talento.

Porque, al fin y al cabo, como reza su lema, «Komodia es el lugar donde el humor, la creatividad y la comunidad se dan la mano».