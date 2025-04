¿Qué hacer en Madrid del 11 al 13 de abril?

Madrid nunca duerme, y este fin de semana, del 11 al 13 de abril, lo vuelve a demostrar con una agenda cultural para todos los gustos.

El humor ácido y espontáneo de David Cepo aterriza en el Teatro Arlequín Gran Vía, prometiendo carcajadas en uno de los escenarios más icónicos del centro. Con su estilo cercano y sin filtros, Cepo se ha convertido en uno de los cómicos más virales del momento, y su espectáculo en plena Gran Vía es el plan perfecto para descomprimir la semana.

Pero no todo es risa. La Sala AZarte, en pleno barrio de Chueca, propone dos opciones tan diferentes como atractivas.

Por un lado, Vintage Future mezcla pasado y futuro en una propuesta escénica que juega con la nostalgia y las nuevas tecnologías, en un formato original que invita a pensar y sentir. Por otro, La Casa de Bernarda Calva reinterpreta con humor y descaro el clásico de Lorca, rompiendo moldes con una versión drag que ya está dando que hablar.

Tres propuestas, tres estilos y un solo objetivo: disfrutar del arte y la cultura en una ciudad que siempre tiene algo que ofrecer.

David Cepo en el Teatro Arlequín Gran Vía

Si lo tuyo es reírte hasta que duela la barriga, tienes una cita con David Cepo en el Teatro Arlequín Gran Vía.

El comediante del momento continúa en cartel con No cruces los brazos, un espectáculo de stand up comedy que es pura dinamita humorística. Dinámico, directo y cercano, Cepo te lanza un torbellino de anécdotas, reflexiones y chistes que no dejan títere con cabeza… y mucho menos al público indiferente.

Con más de siete años de experiencia sobre los escenarios y un paso firme por salas míticas como La Chocita del Loro o el Teatro Apolo, además de ser parte de Las Noches de El Club de la Comedia, David combina tablas y espontaneidad como pocos.

A eso hay que sumarle su fenómeno en redes sociales, donde sus vídeos se viralizan por su autenticidad y sentido del humor tan reconocible como contagioso.

No cruces los brazos no es solo un título, es una invitación a dejar atrás la apatía, abrirse a la risa y dejarse llevar por el desparpajo de uno de los cómicos más queridos del panorama actual. Un show en el que el público no es espectador pasivo, sino cómplice de cada broma.

Vintage Future en Sala AZarte

¿Te suena eso de tener 30 años y seguir de becario? ¿De querer soltarle cuatro verdades a tu jefe en plena reunión de equipo? ¿De sentirte abrumado por la era digital mientras finges entusiasmo en una videollamada? Si has respondido «sí» con una sonrisa amarga, entonces tu plan ideal este fin de semana está en la Sala AZarte: Vintage Future.

Esta obra es un cóctel inesperado de nostalgia, crítica social y humor absurdo. Una comedia ácida con ecos de The Office o Camera Café, que retrata con brillante ironía la precariedad laboral, el sinsentido de algunas modas corporativas y la sensación de estar atrapado entre el Excel, el café de cápsula y las reuniones eternas.

En Vintage Future, términos como «brainstorming analógico», «cápsula del tiempo espacial» o «camisa con tirantes» adquieren un nuevo significado en un universo escénico tan surrealista como reconocible.

La propuesta es tan original como punzante, perfecta para quienes aman el teatro alternativo con mensaje, pero sobre todo con mucha risa.

La Sala AZarte, en pleno corazón de Chueca, se convierte en el escenario perfecto para esta experiencia teatral diferente, que mezcla crítica generacional, sátira y una puesta en escena fresca y atrevida.

La Casa de Bernarda Calva en Sala AZarte

La Sala AZarte vuelve a sorprender con una propuesta teatral irreverente, divertida y profundamente actual.

La Casa de Bernarda Calva, dirigida por Dany Visiedo, es una comedia que toma como punto de partida el clásico lorquiano para darle una vuelta radical y traerlo al presente. Porque ya no estamos en 1936, ahora las mujeres opinan, mandan y se rebelan con humor y fuerza.

En esta versión libre, las hijas de Bernarda, Angustias, Adela, Martirio y Magdalena, están hartas de la represión de su madre, una figura autoritaria… y calva.

Con chispa y mucha ironía, las protagonistas urden un plan para escapar de su encierro doméstico, mientras reflexionan, a su manera, sobre temas como la libertad, la identidad, la diversidad o el derecho a decidir.

La puesta en escena tiene tintes drag, diálogos afilados y momentos que mezclan el delirio cómico con una crítica social que no pasa desapercibida. El resultado es una obra que divierte, sacude y plantea preguntas sin moralinas, ideal para quienes disfrutan del teatro alternativo, con mensaje y sin complejos.