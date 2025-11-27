Suscribete a
Los mejores planes que hacer en Madrid este fin de semana: del regreso de La Navideña a un crucero por el Caribe

ABC te ofrece una selección de las mejores actividades de ocio que hacer estos días en la capital

'Grandes del Gospel', las voces que traen la Navidad

Sigue en directo la vista de Ábalos y Koldo García en el Tribunal Supremo, con su posible entrada en prisión hoy

La Navideña, en Plaza de España
La Navideña, en Plaza de España la navideña

Madrid se prepara para un fin de semana repleto de planes únicos con propuestas artísticas, musicales y culturales para todos los gustos. La ciudad estrena La Navideña en Plaza de España, un auténtico pueblo navideño con pista de hielo, mercado artesanal y un espectacular árbol ... interactivo, mientras que otros rincones ofrecen experiencias tan diversas como un ensayo íntimo de Carolina Durante, un mercado francés lleno de sabores y actividades gratuitas, o la nueva edición de OpenLAB en Medialab Matadero. A ello se suman opciones tan especiales como una visita exclusiva al Thyssen, talleres creativos, ferias sorprendentes, rutas navideñas por diversos hoteles de la ciudad, festivales musicales y experiencias inmersivas.

