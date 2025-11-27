Los mejores planes que hacer en Madrid este fin de semana: del regreso de La Navideña a un crucero por el Caribe

Madrid se prepara para un fin de semana repleto de planes únicos con propuestas artísticas, musicales y culturales para todos los gustos. La ciudad estrena La Navideña en Plaza de España, un auténtico pueblo navideño con pista de hielo, mercado artesanal y un espectacular árbol ... interactivo, mientras que otros rincones ofrecen experiencias tan diversas como un ensayo íntimo de Carolina Durante, un mercado francés lleno de sabores y actividades gratuitas, o la nueva edición de OpenLAB en Medialab Matadero. A ello se suman opciones tan especiales como una visita exclusiva al Thyssen, talleres creativos, ferias sorprendentes, rutas navideñas por diversos hoteles de la ciudad, festivales musicales y experiencias inmersivas.

ABC te ofrece una selección de los mejores eventos para disfrutar en familia o con amigos desde este jueves 27 hasta el próximo domingo.

HASTA EL 11 DE ENERO Visita La Navideña en Plaza de España

La Navideña regresa a la Plaza de España transformada en un auténtico pueblo navideño en pleno corazón de Madrid. Del 25 de noviembre al 11 de enero, los visitantes podrán disfrutar de una pista de hielo natural de 600 metros cuadrados, un mercado artesanal con 32 puestos y una cuidada oferta gastronómica inspirada en los mercados centroeuropeos. Su gran emblema será un árbol interactivo y transitable de 12 metros, que incluirá un pasaje interior de espejos accesible por una puerta de madera, además de un espectáculo de luces que cambiará por completo la percepción del espacio. Todo ello se complementa con una ambiciosa programación cultural que llenará cada rincón de música, luz y arte, con actividades pensadas para todos los públicos.

MARTES 2 DE DICIEMBRE Vive un ensayo de Carolina Durante desde dentro

Ballantine's Open Studio, la primera sala de ensayo abierta al público en España, vuelve a Madrid de la mano de Carolina Durante, una de las bandas más destacadas de la escena indie rock nacional. El próximo martes, 2 de diciembre, el grupo madrileño ofrecerá su primer ensayo en vivo abierto al público, pocos días antes de comenzar su gira por Portugal. Será una ocasión única para que algunos afortunados puedan disfrutar del lado más Stay True de Carolina Durante en un entorno íntimo y sin filtros, y presenciar de cerca cómo se construyen sus canciones en su versión más auténtica. Los interesados podrán conocer próximamente, a través de las redes sociales de la marca, cómo acceder al ensayo. Serán cien fans mayores de edad quienes tendrán la oportunidad de vivir la experiencia de primera mano.

Más información: Cuándo: Martes, 2 de diciembre, a las 18.30 horas

Dónde: Teatro Real de Retiro

Precio: Actividad gratuita

HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE Adéntrate en un mercado francés con diversas actividades gratuitas

El centro comercial Arturo Soria Plaza se prepara para transformarse en un rincón de Francia en pleno Madrid. Hasta el 30 de noviembre, los visitantes podrán disfrutar de una experiencia auténticamente gala, a través de productos gourmet, moda, cosmética, decoración y bisutería, así como talleres, catas y actividades culturales para todos los públicos. Además de la propuesta comercial, el mercado francés incluirá un completo programa de actividades gratuitas que permitirá al público disfrutar del arte de vivir a la francesa. Habrá catas de vino y queso con Mantequerías Arias y Marqués de Cáceres, una cata de kombucha con Bio Brasseurs, talleres de skincare y maquillaje con L'Oréal, sesiones creativas de arte y vino, una cata de chocolate y un espacio DIY de la mano de Leroy Merlin.

Más información: Cuándo: Hasta el 11 de enero

Dónde: Plaza de España

Precio de la pista de hielo: 9,50€

DEL 27 AL 29 DE NOVIEMBRE Conoce la nueva edición de OpenLAB

Medialab Matadero celebra del 27 al 29 de noviembre una nueva edición de OpenLAB, el evento final de su laboratorio de investigación semestral que, en esta edición, bajo el título 'LAB 4 Futuros Raros', se ha centrado en examinar los imaginarios tecnológicos de incertidumbre y los paisajes sociotecnológicos que emergen de la inestabilidad contemporánea.

Durante tres días, artistas, tecnólogos, cineastas, teóricos, activistas y colectivos experimentales presentarán prototipos, proyectos, conferencias performativas, películas, sesiones especulativas y performances sonoras que indagan en un presente fracturado por el colapso de las narrativas de estabilidad y la aceleración de las infraestructuras de control. Así, Medialab invita a pensar desde los extremos, seguir las conexiones menos visibles y abrir espacio a alternativas radicales. En el fondo, se trata de observar cómo el poder tecnológico oscila entre el control y el caos para que el individuo se pregunte qué parte de ese vértigo está dispuesto a habitar.

Más información: Cuándo: Del 27 al 29 de noviembre

Dónde: Medialab Matadero

Precio: Actividad gratuita

VIERNES 28 DE NOVIEMBRE Visita exclusiva al Thyssen con historiadores del arte

Promovido por los propietarios de la cadena de hoteles Box Art, el nuevo Esencia Club ha programado una exclusiva visita al Museo Nacional Thyssen-Bornemisza cuando aún está cerrado al público, para visitar de la mano de historiadores del arte la exposición 'Warhol-Pollock y otros espacios americanos', un diálogo fascinante entre dos gigantes del arte norteamericano, sin multitudes ni ruido. Después, la experiencia continúa en La Torre Box Art, en la que actualmente está activa la exposición fotográfica 'Jacques Léonard, la mirada que perdura', donde podrás disfrutar un delicioso almuerzo en su restaurante Koma, maridado con Perrier-Jouët.

Más información: Cuándo: Viernes, 28 de noviembre, de 09.00 a 17.00 horas

Dónde: Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

Precio: Consultar en su página web

JUEVES 28 DE NOVIEMBRE Diviértete en el taller de christmas navideños

Durante los meses de noviembre y diciembre, el hotel Avani Alonso Martínez abrirá sus puertas a madrileños y visitantes que deseen disfrutar de un plan navideño diferente durante su estancia en Madrid. Los talleres ofrecen una oportunidad única para compartir momentos en familia o con amigos, explorar técnicas creativas y diseñar piezas personalizadas que darán un toque especial a las celebraciones.

El primer taller, guiado por la artista Laia Fontanet, se celebrará este jueves, 27 de noviembre. En él, los asistentes podrán crear sus propios Christmas navideños mediante técnicas de scrapbooking y collage, integrando fotografías, frases personalizadas, ventanas decorativas, y todo tipo de detalles visuales como papeles estampados, cintas washi tape y sellos. Cada participante podrá realizar dos felicitaciones, ideales para regalar o decorar durante las próximas fiestas.

Más información: Cuándo: Este jueves, 27 de noviembre, de 18.30 a 20.00 horas

Dónde: Hotel Avani Alonso Martínez

Precio: 65€ por persona (incluye todos los materiales necesarios, además de una merienda especial de chocolate con churros de San Ginés)

29 Y 30 DE NOVIEMBRE Dolls and Reborn International Show regresa a Madrid

La sala de eventos de RafaelHoteles Atocha acogerá los días 29 y 30 de noviembre la 17ª edición de DARIS, el Dolls and Reborn International Show, la feria más relevante de España dedicada a los bebés reborn, las muñecas artísticas y las creaciones hiperrealistas. El evento reunirá a más de setenta expositores nacionales e internacionales que pondrán a la venta sus piezas reborn, auténticas obras de arte tridimensionales elaboradas en vinilo o silicona que reproducen con precisión el aspecto y el peso de un bebé real. También se podrán adquirir materiales, kits y numerosos accesorios, como ropa, moisés y complementos especiales, como chupetes y biberones, diseñados para estos muñecos. Además, se llevarán a cabo demostraciones en directo, entre ellas la pintura de cabello, una técnica clave que aporta un realismo extraordinario al acabado final de cada bebé.

Más información: Cuándo: Sábado, de 11.30 a 20.00 horas, y domingo, de 11.30 a 19.00 horas

Dónde: RafaelHoteles Atocha

Precio: 7€ (niños gratis hasta los 12 años)

HASTA EL 6 DE ENERO Ilumina Madrid propone dos rutas navideñas y decenas de planes

Cerca de cincuenta establecimientos hoteleros de la región protagonizan Ilumina Madrid, una iniciativa que la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid que propone disfrutar de la iluminación, los ambientes, la música, la gastronomía y actividades típicamente navideñas entre el 22 de noviembre y el 6 de enero con el propósito de ofrecer experiencias únicas. Los establecimientos participarán en dos rutas: 'El Camino de las Luces', que recorre fachadas históricas completamente iluminadas, como las del Four Seasons o el Gran Hotel Inglés, y 'Luz y Magia Navideña', que permite descubrir espacios interiores creativamente decorados con árboles, belenes, mercadillos y rincones temáticos.

Más información: Cuándo: Hasta el 6 de enero

Dónde: En hoteles de toda la ciudad de Madrid (En este enlace podéis acceder al mapa y el programa con todas las actividades)

Precio: Dependiendo de la actividad

DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE Vive el XXXI Festival los Grandes del Góspel

Con más de 25 años de actuaciones y un cuarto de siglo trayendo el mejor gospel americano a España, regresa un año más el Festival los Grandes del Góspel Madrid para celebrar su trigésimo primera edición del 28 de noviembre al 13 de diciembre de 2025 en la Sala Guirau del Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa. Una nueva edición que ya ha confirmado la presencia de Chicago Mass Choir, Charleston Gospel Choir y South Carolina Gospel Choir.

Más información: Cuándo: Del 28 de noviembre al 13 de diciembre

Dónde: Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa

Precio: Consultar programación

HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE Experimenta cómo sería la vida a bordo de un crucero por el Caribe

MSC Cruceros ha desembarcado en el corazón de Madrid para traer un auténtico paraíso tropical a la emblemática Gran Vía. Con motivo de la Black Friday Week, la naviera ha inaugurado su primera pop-up store inmersiva en la capital. Con el lema «Vaya, vaya, aquí sí hay playa» y ubicada en Gran Vía, 46, la iniciativa permitirá a los visitantes sumergirse hasta el 30 de noviembre en la esencia del Caribe sin salir de la capital, combinando ocio, inspiración viajera y promociones únicas: desde una refrescante piscina de bolas tematizada hasta innovadoras experiencias de realidad virtual que permiten explorar la vida a bordo de espectaculares barcos. El epicentro de esta experiencia es Ocean Cay MSC Marine Reserve, la exclusiva isla privada de la línea de cruceros en las Bahamas, un santuario marino y destino único al que solo pueden acceder sus pasajeros, y que ahora se recrea con todo lujo de detalles en Madrid.

Más información: Cuándo: Hasta el 30 de noviembre

Dónde: Gran Vía, 46

Precio: Actividad gratuita

HASTA EL 19 DE ABRIL Adéntrate en el impresionante mundo Avatar

El Espacio Delicias acoge hasta el 19 de abril una experiencia inmersiva de 1400m2 que da vida al revolucionario universo cinematográfico del director James Cameron con diseño de vanguardia, animatrónica y tecnología interactiva. Con recreaciones a tamaño real y actividades interactivas, es una cita imperdible para fans de todas las edades. Como parte de las experiencias que incluyen nueve zonas inmersivas, se podrá vivir un encuentro cara a cara con una banshee a tamaño real, experimentar la emoción de volar sobre las Montañas Aleluya o recorrer el Bosque de Pandora mientras la flora y fauna bioluminiscentes brillan en la oscuridad.

Más información: Cuándo: Hasta el 19 de abril

Dónde: Paseo de las Delicias, 61

Precio: Desde 18€

Jueves, 27 de noviembre Encendido de luces y actuación musical sorpresa en Plaza España

Santalucía invita a celebrar la Navidad en Madrid con un encendido muy especial. Miles de luces iluminarán un árbol situado junto al edificio que la compañía tiene en la Plaza de España. Un momento muy especial que estará acompañado de una sorpresa musical: un artista invitado dará un concierto espontáneo en el corazón de la capital para vecinos y turistas.

Más información Dónde: Plaza de España

Cuándo: 27 de noviembre desde las 18.15 horas

Precio: Gratuito

Hasta aquí los planes que puedes hacer con familiares y amigos durante estos días.