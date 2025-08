Los mejores planes con descuento en Madrid para este fin de semana

Madrid no se detiene, ni siquiera en pleno agosto. Aunque muchos aprovechan para escapar de la capital, la ciudad sigue ofreciendo una agenda cultural vibrante para quienes se quedan.

Este fin de semana, del 8 al 10 de agosto, hay propuestas para todos los gustos y, además, con un extra muy de agradecer en estos días: son planes de interior, perfectos para refugiarse del calor sin renunciar al ocio.

Entre las opciones más destacadas está la comedia Se alquila, que se representa en el Teatro Bellas Artes. Una divertida obra que retrata las tensiones y enredos del alquiler compartido con mucho ingenio y actualidad. Ideal para reírse y desconectar del ritmo diario.

Para los amantes de lo clásico, La Revoltosa en el Teatro EDP Gran Vía ofrece una versión renovada de la mítica zarzuela, con una puesta en escena que respeta el sabor tradicional, pero aporta dinamismo y frescura. Una oportunidad única para reencontrarse con el género chico en plena Gran Vía.

Y si lo tuyo son los espectáculos más cercanos y sorprendentes, Magia en tu cara, en La Escalera de Jacob, es una cita imperdible. Un show de ilusionismo cargado de humor y participación directa del público, en un espacio íntimo que garantiza una experiencia mágica desde el primer minuto.

Tres planes diferentes, tres formas de disfrutar de Madrid sin necesidad de salir al sol.

Se alquila en el Teatro Bellas Artes

Este agosto, el Teatro Bellas Artes de Madrid acoge una de las comedias más frescas y divertidas de la temporada: Se alquila.

Protagonizada por los populares Andoni Ferreño y Agustín Bravo, la obra propone una mirada irónica y cercana sobre la convivencia forzada, las apariencias y la necesidad de reinventarse… a cualquier edad.

La historia arranca cuando Rafa, un hombre de 60 años que ha decidido dar un giro a su vida para convertirse en pintor, responde a un anuncio de alquiler y llega al piso de Ander, un joven actor en paro.

Lo que parecía un simple acuerdo entre inquilinos se transforma en un duelo hilarante de personalidades, intereses ocultos y situaciones surrealistas. Ander le propone a Rafa un test bastante peculiar antes de aceptar su entrada en el piso, y a partir de ahí se desata una cadena de equívocos tan absurdos como divertidos.

Con diálogos ágiles, personajes reconocibles y un ritmo constante de carcajadas, Se alquila retrata con humor inteligente una sociedad en la que nadie es exactamente quien dice ser.

La escenografía funcional y moderna, junto a una dirección dinámica, hacen que la obra fluya con naturalidad y mantenga al espectador enganchado hasta un giro final inesperado. Una opción ideal para quienes buscan pasar una noche divertida y ligera en el centro de Madrid.

La Revoltosa en el Teatro EDP Gran Vía

Este agosto, el Teatro EDP Gran Vía abre sus puertas a una joya del género chico: La Revoltosa. Considerada una de las zarzuelas más emblemáticas del repertorio español —junto a La verbena de la Paloma—, esta obra combina humor, música brillante y sabor castizo en una puesta en escena renovada que respeta la esencia original, pero la acerca al espectador contemporáneo.

Ambientada en un patio de vecinos del Madrid de finales del siglo XIX, la historia gira en torno a Felipe, un joven que presume de ser inmune al encanto de Mari Pepa, una vecina bella, segura de sí misma y algo enigmática.

Su presencia no pasa desapercibida, y mientras las mujeres del vecindario no ven con buenos ojos la atención que despierta, los hombres no disimulan su fascinación. Las vecinas, hartas de los coqueteos y las apariencias, idean un plan para darles una lección… lo que desencadena una serie de enredos, celos y situaciones cómicas con final inesperado.

Con una partitura brillante, números corales inolvidables y un libreto lleno de giros y chispa, La Revoltosa es una opción ideal tanto para los amantes de la Zarzuela como para quienes quieren acercarse por primera vez a este género.

Magia en tu cara en La Escalera de Jacob

Si buscas un plan original, cercano y sorprendente para este fin de semana, Magia en tu cara es tu cita imprescindible.

El espectáculo, creado y protagonizado por el carismático Carlos Devanti, llega a La Escalera de Jacob con una propuesta renovada en la que se mezclan la magia, el humor irreverente y la participación directa del público.

Devanti, consolidado como uno de los grandes nombres de la magia cómica en Madrid, sube el nivel con un show más personal, más arriesgado… y con una gran novedad: el mentalismo.

Por primera vez, se atreve a leer la mente de los espectadores y a convertirlos en el auténtico motor del espectáculo. Todo sucede a escasos centímetros, en un ambiente íntimo y acogedor, donde cada reacción cuenta y cada gesto puede formar parte del truco.

Con un estilo directo, desenfadado y cargado de improvisación, Magia en tu cara no solo sorprende: hace reír, engancha y emociona. La conexión entre artista y público es constante, creando una experiencia única que cambia cada noche. Ideal para ir con amigos, en pareja o incluso solo: nadie se escapa del asombro… ni de las carcajadas.