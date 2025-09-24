Grupo Talía presenta su nueva temporada de conciertos 2025/26 con Rimski-Kórsakov como punto de partida Una temporada que une tradición y modernidad con grandes clásicos, espectáculos temáticos y experiencias únicas

La temporada 2025-2026 del Grupo Talía comienza este viernes 26 de septiembre y se presenta como una invitación a vivir la música en toda su riqueza y diversidad. Bajo la dirección de la maestra Silvia Sanz Torre, la orquesta y los coros del grupo han diseñado un recorrido sonoro que combina grandes clásicos, espectáculos temáticos y experiencias únicas que trascienden el escenario.

Una propuesta ambiciosa que reafirma el compromiso del Grupo Talía con la excelencia artística y con la accesibilidad cultural, ofreciendo al público de Madrid y a sus abonados una temporada vibrante, plural y cercana.

Con precios y abonos diseñados para adaptarse a diferentes públicos, y con una clara vocación de acercar la música a la sociedad, el Grupo Talía reafirma su papel como referente cultural en la capital.

La nueva temporada no es solo una sucesión de conciertos: es una invitación a compartir emociones, descubrir repertorios y celebrar juntos la fuerza de la música.

Ciclo Sinfónico-Coral: leyendas, raíces y fantasía en la gran sala

El Ciclo Sinfónico-Coral de la temporada 2025/26 del Grupo Talía reúne cuatro citas imprescindibles en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional, combinando grandes clásicos del repertorio con propuestas cercanas al público y llenas de frescura.

El viaje comienza este viernes 26 de septiembre de 2025 con un programa que entrelaza evocación y relato. La velada abre con la Obertura de Léo Delibes, continúa con La reina cautiva de Sibelius, un retrato sonoro de la soledad de una princesa encerrada en un palacio lejano, y culmina con la magistral Scheherazade de Rimski-Kórsakov, donde el violín solista encarna la voz de la narradora de Las mil y una noches. Una inauguración marcada por la intensidad y la belleza de las historias convertidas en música.

El 27 de diciembre de 2025, la orquesta se transforma en un estallido de ritmo y color con Singing América. Grandes éxitos del soul, swing, pop y rock del continente llenarán de vitalidad la Sala Sinfónica, en un concierto festivo ideal para despedir el año con música y alegría compartida.

El ciclo continúa el 14 de marzo de 2026 con un homenaje a la tradición checa a través de tres grandes nombres: Dvořák, Smetana y Martinů. Desde las célebres Danzas Eslavas hasta la monumental Rapsodia Checa para barítono, órgano, coro y orquesta, pasando por El Moldava de Smetana, el programa ofrece un recorrido por paisajes, leyendas y raíces convertidas en arte sinfónico.

Finalmente, el 30 de mayo de 2026 llega Los musicales en el cine, un concierto que rinde homenaje a un género que ha marcado generaciones. El programa repasa desde los dorados años de Hollywood hasta los grandes títulos contemporáneos, con canciones emblemáticas de El fantasma de la ópera, West Side Story, La La Land, Cabaret, Chicago, Grease o Los Miserables, entre otros. Una clausura espectacular que une música, emoción y espectáculo.

Ciclo Batuta: aprender, jugar y emocionarse con la música

El Ciclo Batuta es la propuesta del Grupo Talía para acercar la música de una manera didáctica, cercana y a la vez emocionante. Concebido como una guía activa para descubrir cómo dialogan los instrumentos, las voces y las emociones, este ciclo combina pedagogía y espectáculo, creando experiencias únicas para todos los públicos.

La primera cita será el 22 de noviembre de 2025 en la Sala de Cámara del Auditorio Nacional, con el Gloria de John Rutter.

Una obra de gran fuerza y expresividad que se convierte en punto de partida para una auténtica inmersión en el universo de los instrumentos de viento-metal y su interacción con el coro. Bajo la dirección de Silvia Sanz, el público podrá comprender cómo trompetas, trompas, trombones y tubas se entrelazan con las voces humanas, compartiendo colores, intensidades y matices. Una velada que no solo emociona, sino que también enseña a escuchar con otros oídos.

El 14 de febrero de 2026, el ciclo continúa con El Carnaval de los animales de Camille Saint-Saëns. Esta obra, formada por catorce breves y brillantes movimientos, es un auténtico viaje de humor, fantasía y color.

Cada sección representa un animal con gran ingenio musical, desde los majestuosos leones hasta los gráciles cisnes, en una galería sonora que despierta la imaginación. Pensado para divertir tanto a niños como a adultos, este concierto convierte la música en un juego de descubrimiento y creatividad compartida.

El Ciclo Batuta, con su equilibrio entre pedagogía y espectáculo, refleja el compromiso del Grupo Talía por acercar la música a todos los públicos y formar nuevas generaciones de oyentes apasionados.

Ciclo Extraordinario: música para soñar, jugar y sorprender

El Ciclo Extraordinario del Grupo Talía es la parte más sorprendente de la temporada 2025/26. Pensado para ampliar horizontes y acercar la música a públicos de todas las edades, este ciclo combina humor, fantasía, divulgación y espectáculos únicos que rompen los moldes de lo sinfónico tradicional.

La primera cita será el 24 de enero de 2026 con Música y Juguetes, un concierto familiar que convierte el escenario en una gran aventura sonora. Instrumentos tradicionales se mezclan con juguetes musicales y melodías clásicas conviven con dibujos animados, creando un espectáculo lleno de color y diversión.

Con la participación del presentador Goyo González, que guiará al público con humor y cercanía, la experiencia se transforma en una auténtica fiesta para descubrir la música a través del juego y la imaginación.

El 12 de abril de 2026, el ciclo se adentra en universos de fantasía con Mundos fantásticos. A cargo de la Orquesta Infantil y Juvenil EOS, este programa invita a sumergirse en paisajes míticos y aventuras épicas a través de partituras inolvidables: la imponente Cabalgata de las Valquirias de Wagner, la sensual Scheherazade de Rimski-Kórsakov, la magia de Las crónicas de Narnia o la atmósfera envolvente de Interstellar.

Una propuesta que combina la fuerza del repertorio clásico con la emoción del cine y la literatura fantástica.

El ciclo se cierra el 2 de julio de 2026 con Eurocanción Sinfónica, uno de los conciertos más originales de la temporada. Un homenaje a los grandes éxitos, y también a las joyas menos conocidas, del Festival de Eurovisión, presentados con arreglos para coro y orquesta sinfónica del compositor Alejandro Vivas.

La Orquesta Metropolitana de Madrid y el Coro Talía transforman el repertorio popular en un espectáculo vibrante que une la energía del festival con la grandeza del sinfonismo.

Los abonos: continuidad y cercanía con la música

Dentro de la programación 2025/26 del Grupo Talía, los abonos ocupan un papel esencial al ofrecer al público la posibilidad de seguir la temporada completa con comodidad y regularidad. Esta fórmula permite asegurar siempre la misma butaca en la Sala Sinfónica o en la Sala de Cámara, y acceder a los ciclos principales con un precio reducido respecto a las entradas sueltas.

El abono del Ciclo Sinfónico-Coral contempla un descuento del 25%, mientras que el del Ciclo Batuta aplica una reducción del 12%. A ello se añade un periodo de venta preferente para antiguos abonados, lo que garantiza la continuidad de su ubicación en temporadas sucesivas.

Además, quienes optan por esta modalidad disfrutan de beneficios adicionales como descuentos en entradas extra o en conciertos extraordinarios, así como invitaciones puntuales a presentaciones y eventos especiales.

Más allá de las ventajas prácticas, el Grupo Talía ha ido configurando una auténtica comunidad en torno a sus abonados. Entre las iniciativas más destacadas figura la visita guiada «Talía Experience» al Auditorio Nacional antes de un concierto de temporada, además de un servicio de comunicación directa con newsletters y mensajes por WhatsApp. La temporada comienza, además, con un detalle de bienvenida en el primer concierto, gesto que subraya la cercanía entre la institución y su público fiel.

En conjunto, los abonos refuerzan la vocación del Grupo Talía de consolidar un vínculo estable con su audiencia, convirtiendo la asistencia a los conciertos en una experiencia que va más allá de lo estrictamente musical.