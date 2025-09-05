Gran Gala Flamenco en el Teatro Capitol: la esencia del arte jondo en plena Gran Vía Más de 21 años de trayectoria y más de 3 millones de espectadores avalan un espectáculo único que ofrece una inmersión total en el alma del flamenco

Madrid se prepara para acoger en el emblemático Teatro Capitol de la Gran Vía la llegada de Gran Gala Flamenco, un espectáculo que ya se ha convertido en referente internacional con más de dos décadas de programación ininterrumpida.

Una propuesta vibrante que reúne lo que todo amante del flamenco sueña encontrar: castañuelas, batas de cola, abanicos, guitarras, palmas y zapateados, en un despliegue de emoción y autenticidad.

Con una puesta en escena de primer nivel, el espectáculo invita al público a recorrer los distintos palos del flamenco, desde la intensidad de la seguiriya hasta la alegría de la bulería, todo ello acompañado de coreografías impactantes y música en directo.

Gran Gala Flamenco es, en definitiva, un viaje sensorial que conecta de manera directa con el alma.

Una experiencia única: el flamenco en estado puro

Bailaora en la Gran Gala Flamenco

La dirección artística de Gran Gala Flamenco está en manos del guitarrista Tati Amaya, sobrino nieto de la legendaria Carmen Amaya, y de Juan Gómez «Chicuelo», uno de los guitarristas más influyentes del flamenco actual y ganador de un Premio Goya en 2013.

Ambos han creado un espectáculo que combina respeto por la tradición con una cuidada puesta en escena contemporánea, elevando el flamenco a una categoría de experiencia cultural total.

A diferencia de lo que ocurre en algunos tablaos, aquí el espectador disfruta de compañías de baile flamenco de primer nivel, con coreografías espectaculares que aportan frescura y dinamismo.

Todo ello arropado por un vestuario impresionante, batas de cola, abanicos y trajes que suman fuerza visual a cada paso sobre el escenario.

Un cartel con nombres de prestigio

Gran Gala Flamenco en Teatro Capitol

Sobre el escenario, la fuerza del zapateado, el lamento del cante y el rasgueo vibrante de las guitarras se funden en un diálogo que va directo al alma.

El cartel artístico está formado por figuras de prestigio: a las guitarras, nombres de referencia como Juan Gómez, Santiago Amaya, Albert Caro y Diego del Chicuelo; la intensidad melódica llega con el violín de Carlos A. Caro, mientras que el pulso rítmico lo marca la percusión de Jacobo Sánchez.

El cante cobra vida con las voces de Ana Brenes, Anna Colom, Victoria Santiago «La Tana» y Joaquín «El Duende», y el baile deslumbra con el arte y la fuerza de Eli Ayala, Mathilde Antón, Lorena Oliva, Vanesa Gálvez, Nacho Blanco y El Tete.

El programa del espectáculo ofrece un recorrido por los palos más emblemáticos del flamenco: la sobriedad de la Farruca, la alegría contagiosa de las Bulerías, la cadencia caribeña de la Guajira, la raíz andaluza del Zorongo, la intensidad de los Tangos, la solemnidad de la Soleá por Bulería, el ingenio de los Tanguillos, la vivacidad de las Alegrías y el color local de los Tangos de Málaga.

Gran Gala Flamenco en el Teatro Capitol no es simplemente un espectáculo: es una invitación a sentir, a dejarse llevar y a vivir el flamenco en su máxima expresión, en pleno corazón de Madrid.

Más que un espectáculo: un viaje cultural

Gran Gala Flamenco en Madrid

Con más de 22 años de programación ininterrumpida y su presencia en teatros icónicos como el Palau de la Música Catalana (Patrimonio de la Humanidad por la Unesco) o el Poliorama de Barcelona, Gran Gala Flamenco se ha consolidado como uno de los embajadores más sólidos del flamenco español en el mundo.

Su desembarco en el Teatro Capitol de Madrid supone un paso más en esa trayectoria internacional. El histórico recinto art déco de la Gran Vía, con más de 1.300 butacas, se convierte en el escenario perfecto para un espectáculo que ha sabido emocionar a millones de espectadores a lo largo de dos décadas.

Resumen: Dónde: Teatro Capitol, Gran Vía, Madrid

Fechas: Domingos 14, 21 y 28 de septiembre a las 20h y jueves 25 de septiembre a las 20h

Cómo llegar: en metro las paradas más convenientes son Santo Domingo (línea 2), Callao (líneas 3 y 5) y Gran vía (líneas 1 y 5)

Si quieres vivir el flamenco en su máxima expresión, con todo lo que este arte milenario puede ofrecer desde el intimismo hasta la explosión de alegría, Oferplan incluye en sus ofertas la Gran Gala Flamenco en el Teatro Capitol en Madrid. Un espectáculo que emociona, conecta y deja huella.

Más temas:

Teatros

Flamenco

Teatro

Arte