Festival Gigante 2025: tres días de música y fiesta para despedir el verano por todo lo alto

Guadalajara se prepara para vivir una de sus citas musicales más esperadas con el regreso del Festival Gigante 2025, que promete convertir los últimos días de agosto en una auténtica celebración de la música en directo.

En su nueva edición, más de sesenta artistas llenarán de ritmo y color la Explanada Municipal del Paseo del Ocio, un recinto amplio y cómodo diseñado para ofrecer una experiencia completa en un entorno joven, dinámico y festivo.

El cartel destaca por su variedad y calidad, reuniendo a figuras imprescindibles tanto del panorama nacional como internacional.

Crystal Fighters, Carolina Durante, Mando Diao o La La Love You encabezan una programación donde también brillarán nombres como Alizzz, Despistaos, Funambulista, Shego, Alice Wonder, La Habitación Roja o Travis Birds, para garantizar sonidos que van del indie al pop, el rock o las propuestas más innovadoras.

Durante tres jornadas repletas de conciertos desde la tarde hasta la madrugada, los asistentes podrán disfrutar de zonas de descanso, una variada oferta gastronómica con food trucks y accesos pensados para su comodidad.

Así, el Festival Gigante 2025 refuerza su posición como uno de los grandes referentes del verano musical en España, ofreciendo una cita imperdible para quienes quieren despedir la temporada estival con música, alegría y la mejor compañía.

Un festival con historia, calidad y compromiso sostenible

Pulseras Festival Gigante

Desde su primera edición en 2014, el Festival Gigante se ha consolidado como uno de los grandes referentes musicales y culturales de España gracias a una programación que combina la frescura de nuevas propuestas con la solidez de artistas consagrados.

Su apuesta ha sido clara: acercar al público las tendencias más actuales sin renunciar a los grandes nombres del panorama nacional e internacional.

A lo largo de sus siete ediciones anteriores, por los escenarios del Gigante han pasado algunos de los artistas más destacados del país, ofreciendo conciertos memorables que forman ya parte de su historia. Lori Meyers, Viva Suecia, Izal, Sidonie, León Benavente o Vetusta Morla son solo algunos de los nombres que han dejado su huella.

Pero el festival también ha sabido abrir sus puertas al talento internacional, incorporando a su cartel a artistas como Monarchy, Nada Surf, The Gift, Ron Gallo o We Are Scientists, consolidando así su carácter diverso y cosmopolita.

Además de su compromiso musical, el Festival Gigante destaca por su apuesta decidida por la sostenibilidad y la responsabilidad social. Ha puesto en marcha medidas para minimizar su huella ambiental, como el uso de vasos reutilizables, la reducción y reciclaje de residuos, la promoción del transporte colectivo con el «Bus Gigante» o la instalación de fuentes de agua para rellenar vasos y evitar el plástico de un solo uso.

El evento también se preocupa por la inclusión y la igualdad, con plataformas y baños adaptados para garantizar la accesibilidad universal, un Punto Violeta como espacio seguro contra las agresiones y la discriminación, y zonas para ONGs que permiten visibilizar causas sociales.

Además, fomenta la conciliación con un espacio infantil y un área de camping cercana para reducir desplazamientos y hacer la experiencia más cómoda para todos.

Gracias a esta combinación de gran cartel, visión cultural y responsabilidad sostenible, el Festival Gigante ha logrado consolidarse como una cita imprescindible en el calendario estival español, ofreciendo cada año una experiencia inolvidable para el público amante de la música en directo.

Un cartel con grandes nombres nacionales e internacionales

El Festival Gigante 2025 ya ha desvelado su cartel completo y promete un fin de semana cargado de música en directo con estilos para todos los gustos.

Como una de las grandes apuestas de esta edición destaca Carolina Durante, que llega a Guadalajara para presentar en directo su último trabajo, Elige tu propia aventura, publicado en octubre del año pasado.

Junto a ellos, cierran el cartel nuevas incorporaciones como Venturi, Casino Montreal, Michael Foster, Chicle, Alondra Bentley, Eva Ryjlen, Carmesí, Cápsula, Janire, Anaut, Las Petunias, Lady Ma Belle, Glotón, Corea la Buena, Julieta 21, PD: Soy Cris, The Sweet River Band, Rey Tristeza, DJ Moderno, Bita, Extraños Pasajeros, Terror Milk y Gloria DJ. Estas confirmaciones completan un programa amplio y variado que combina talento emergente y propuestas consolidadas.

A estos nombres se suman los artistas previamente confirmados, que ya despertaron expectación: Crystal Fighters, Mando Diao, La La Love You, Alizzz, Funambulista, Despistaos, Travis Birds, Carlos Ares, Alice Wonder, La Habitación Roja, Embusteros, Shego, Mafalda Cardenal, Ángela González, Barry B, Nat Simons, Colectivo Da Silva, Exsonvaldes, We Are Not DJ's, Coolnenas, Sanguijuelas del Guadiana y SuperFrame.

Con más de sesenta artistas nacionales e internacionales repartidos en tres días de conciertos del 28 al 30 de agosto, el Festival Gigante 2025 apuesta por la variedad y la calidad para ofrecer al público una experiencia musical inolvidable en el corazón de Guadalajara.

Un recinto preparado para disfrutar al máximo

Durante los tres días del evento, la Explanada Municipal del Paseo del Ocio contará con zonas de descanso donde recargar energías entre concierto y concierto, food trucks con propuestas gastronómicas variadas para todos los gustos, barras distribuidas estratégicamente y áreas adaptadas para garantizar la accesibilidad y la inclusión de todo el público.

El ambiente joven, festivo y respetuoso se ha convertido en una de las señas de identidad del Gigante. El diseño del recinto, amplio y bien organizado, permite moverse con comodidad, evitando aglomeraciones y facilitando una experiencia fluida y agradable en cada rincón.

Los horarios también están pensados para exprimir cada jornada al máximo. El jueves 28 de agosto, las puertas abrirán a las 18:30 h y los conciertos comenzarán a las 19:00 h, mientras que el viernes 29 y el sábado 30 de agosto la apertura será a las 17:30 h y la música arrancará a las 18:00 h.

De esta forma, los asistentes podrán disfrutar de tardes y noches llenas de música en directo, buena comida y encuentros con amigos, planificando su experiencia con total libertad.

Si te apasiona la música, te gusta el ambiente festivalero y quieres despedir el verano de la mejor forma posible, no te puedes perder el Festival Gigante 2025. ¡Guadalajara te espera para vivir tres días inolvidables!

