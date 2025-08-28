Los conciertos de Pignoise y Rosario, entre los planes de ocio de este fin de semana en Madrid

Las fiestas patronales en Honor a la Virgen de Los Remedios en Colmenar Viejo

Luz, ambiente y ganas de disfrutar marcan el pulso de Madrid en este último fin de semana de agosto. La ciudad y sus alrededores se convierten en un gran escenario lleno de planes para todos los gustos: música, cultura, gastronomía y propuestas al aire libre que invitan a aprovechar hasta el último rayo de sol del verano. Tanto si prefieres perderte por las calles del centro como descubrir rincones en los municipios cercanos, la agenda promete experiencias únicas y momentos para recordar. Desde ABC, te ofrecemos una selección de los mejores planes de ocio para hacer en toda la Comunidad de Madrid del 28 al 31 de agosto.

El sábado 30 de agosto Pignoise pone el toque musical a las fiestas de San Sebastián de los Reyes

San Sebastián de los Reyes está de fiesta y este fin de semana llega cargado de propuestas para todos los públicos. Los tradicionales encierros marcan el ritmo cada mañana a las 11.00 horas hasta el domingo, jornada en la que se pondrá el broche final a las celebraciones. La música será una de las grandes protagonistas. El jueves 28 la mítica orquesta Panorama hará vibrar la localidad con su espectacular show, mientras que el viernes 29 será el turno de Rulo y la Contrabanda (23.00 horas). El sábado 30 llegará uno de los momentos más esperados con el concierto de Pignoise, también a las 23.00 horas, y el domingo se cerrará el cartel musical con la energía de Drilo Rock. Pero la fiesta no se queda ahí: sesiones de DJ, charangas, bingos y actividades para todas las edades llenarán las calles durante todo el día, convirtiendo a San Sebastián de los Reyes en un auténtico epicentro de diversión.

Participantes en el encierro nocturno, segundo de las fiestas de San Sebastián de los Reyes 2025 EFE

Más información: Consulta aquí el programa completo de las fiestas de San Sebastián de los Reyes

Este fin de semana Rosario y Los Secretos pondrán a bailar a Alcalá de Henares

Alcalá de Henares celebra sus Fiestas Patronales del 23 al 31 de agosto, una semana llena de vida con cerca de 350 espectáculos y actividades culturales para todos los públicos. La música será uno de los grandes atractivos, con un completo programa de conciertos que tendrán lugar en la Huerta del Obispo. El jueves 28 de agosto subirá al escenario Rosario, una de las artistas más esperadas de estas fiestas. El viernes, a las 20:00 horas, será el turno de una noche llena de ritmo con Ojete Calor, Ladilla Rusa, OBK, King África y una animada Bingo Party. El fin de semana seguirá con fuerza: el sábado llegará la emoción de Los Secretos, que repasarán sus grandes clásicos, y después la fiesta continuará con un remember de los 80 para nostálgicos y amantes de aquella década.

Fiestas de Alcalá de Henares Eduardo San Bernardo

Más información: Consulta aquí el programa completo de las fiestas de Alcalá de Henares

Hasta septiembre Objetos de Leo Messi, Cristiano Ronaldo o Mbappé en Móstoles

Móstoles acoge la exposición itinerante «Leyendas del Deporte», una muestra que reúne más de 200 objetos icónicos de distintas disciplinas y grandes figuras internacionales. La propuesta recorre la historia deportiva a través de piezas únicas como equipaciones firmadas, antorchas olímpicas, balones, botas y prendas históricas del fútbol, baloncesto, atletismo o motor. Entre los objetos más destacados se encuentran camisetas de Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Mbappé o Haaland, además de la mítica equipación de Andrés Iniesta en el Mundial de Sudáfrica. También habrá una sección dedicada a las estrellas de la NBA y del baloncesto español, así como un auténtico Ferrari de Fórmula 1 con el que Sebastian Vettel ganó en Australia en 2017.

El ferrari de Fórmula 1 con el que Sebastian Vettel ganó en Australia en 2017 COMUNIDAD

Más información: Dónde: En el Centro Cultural Villa de Móstoles

Cuándo: Hasta el 23 de septiembre

Precio: Gratuita

Este fin de semana El tributo a El Canto del Loco y a Hombres G, los protagonistas de las noches en Colmenar Viejo

Las fiestas de Colmenar Viejo siguen con un intenso programa que se extenderá hasta el 2 de septiembre, combinando música, espectáculos y actividades para todos los públicos. Este fin de semana, los conciertos tributo se convierten en protagonistas con propuestas que hacen revivir a algunos de los grandes grupos del pop español. El jueves 28 de agosto será el turno de Los Geiperman, homenaje a Hombres G, mientras que el sábado llegará La Locura del Zurdo, tributo a El Canto del Loco. El domingo cerrará el ciclo musical Mundo Futuro, con su repaso a los clásicos de Mecano. A estos conciertos se sumará la actuación de la reconocida orquesta La Misión el mismo domingo, junto a pasacalles, charangas, DJs y actividades durante el día que llenarán de ambiente las calles del municipio.

Un concierto de las fiestas de Colmenar Viejo ayuntamiento colmenar viejo

Más información: Consulta aquí el programa completo de las fiestas de Colmenar Viejo

Hasta septiembre Plaza de España se convierte en un gran cine de verano

Hasta el 14 de septiembre, La Estival volverá a transformar la plaza de España de Madrid en un punto de encuentro imprescindible durante el verano, ofreciendo una combinación única de cine, música, gastronomía y cultura. Este evento no solo contará con grandes estrenos y clásicos del cine proyectados al aire libre, sino que también incluirá espectáculos en directo, espacios para podcasts y un animado Summer Market, convirtiéndose en una cita ineludible para madrileños y visitantes. En cuanto a la programación cinematográfica, el jueves 28 se proyectará la épica película 'Interstellar', mientras que el viernes los asistentes podrán disfrutar del aclamado musical 'La La Land'. El sábado 30 será el turno del clásico de superhéroes 'Superman', y el domingo 31 de agosto se estrenará en la plaza 'Jurassic World: El Renacer'.

La plaza de España donde se celebra el festival de espectáculos y cine La Estival LA ESTIVAL

Más información: Dónde: En plaza de España

Cuándo: Hasta el 14 de septiembre

Precio: Entre 8,50 y 31 euros

Consulta aquí toda la programación de La Estival

Este fin de semana 'Ciudadella Fest', la combinación entre la música moderna y la decoración mediaval en Alcorcón

Este fin de semana, las tradicionales fiestas de pueblo llenarán de color y diversión las calles de toda la Comunidad de Madrid. En el sur, Alcorcón da comienzo a sus celebraciones con 'Ciudadella Fest', una experiencia única que combina música —con un estilo diferente protagonista cada día—, pasacalles y un mercadillo medieval que recorre la historia y la tradición. El sábado 30 de agosto, la música toma el protagonismo con el concierto de Kiss FM, que repasará los grandes éxitos de los años 80, 90 y la actualidad. La semana festiva culmina el domingo 31 con El Gran Show, acompañado por la energética Orquesta Kripton, cerrando así un fin de semana lleno de actividades, ritmo y diversión para todos los públicos.

La celebración del festival 'Ciudadella Fest' CIUDADELLA FEST

Más información del 'Ciudadella Fest': Dónde: En el parque de los Castillos

Cuándo: El viernes 29 de 19.00 a 00.00 horas; el sábado 30, de 15.00 a 2.00 horas; y el domingo 31, de 12.00 a 00.00 horas

Precio: El viernes es gratis y el sábado y el domingo tiene un precio de 22, 60 euros

Consulta aquí la programación completa de las fiestas de Alcorcón

Todos los días Un anillo perimetral para conocer Madrid en bicicleta

CiclaMadrid es el espacio ideal para los amantes de la bicicleta en la Comunidad de Madrid. Aquí encontrarás toda la información necesaria para moverte en bici por la región: desde rutas y recorridos recomendados, hasta datos prácticos que te serán útiles antes, durante o después de tu trayecto. La plataforma te informa sobre la duración estimada de cada ruta, los kilómetros a recorrer, el nivel de dificultad y otros detalles relevantes. Así, podrás planificar fácilmente una escapada a lugares únicos, perfectos para disfrutar de un picnic al aire libre. Algunas rutas te llevarán a destinos tan espectaculares como San Lorenzo de El Escorial, Torrelaguna o Aranjuez.

Tres personas montando en bicicleta en la sierra de Madrid CICLAMADRID

Más información: Conoce aquí todas las rutas y recorridos para conocer los principales municipios de la Comunidad de Madrid

Este fin de semana Navalcarnero se prepara para revivir la boda real de Felipe IV y Mariana de Austria

Navalcarnero se sumerge este fin de semana, del 28 al 31 de agosto, en un apasionante viaje al pasado para revivir la histórica boda real de Felipe IV y Mariana de Austria, celebrada en la villa en 1649. Las calles y plazas del municipio se transformarán en un auténtico escenario del Siglo de Oro, con animación histórica, teatro, música, danza, mercados tradicionales y exhibiciones ecuestres que evocarán el esplendor de la corte y la vida popular de la época. Espacios emblemáticos como la plaza del Teatro, el Corral de Comedias o la Casa de la Cultura acogerán actividades para todas las edades, desde representaciones teatrales y títeres hasta talleres de esgrima histórica, juegos populares, ajedrez y circo.

El casco histórico de Navalcarnero se engalana de fiesta Real Mercado Siglo de Oro Navalcarnero

Más información: Dónde: En lugar emblemáticos de Navalcarnero como la plaza del Teatro, el Corral de Comedias o la Casa de la Cultura

Cuándo: Este fin de semana con actividades durante todo el día

Precio: Gratuito

Hasta septiembre Viaje a Isla Nublar: la experiencia Jurassic World sigue rugiendo en Madrid

'Jurassic World Experience', la experiencia inmersiva basada en la saga Parque Jurásico, seguirá en el Espacio Ibercaja Delicias hasta el 28 de septiembre. Aunque su cierre estaba previsto antes del verano, se ha prorrogado por la gran demanda del público. La muestra permite a los visitantes sumergirse en escenas de la película con dinosaurios a tamaño real y efectos impresionantes. Está ambientada en la famosa Isla Nublar, recreando fielmente el universo cinematográfico. Es una actividad para todas las edades que combina emoción, tecnología y entretenimiento. La exposición ha recorrido ya 24 ciudades de todo el mundo. Con más de ocho millones de entradas vendidas, es una de las más exitosas de la historia.

Uno de los dinosarios que componen la exposición inmersiva 'Jurassic World Experience'

Más información: Dónde: En el Espacio Ibercaja Delicias

Cuándo: De miércoles a viernes de 17.00 a 20.30 horas; sábado y domingo, de 11.00 a 20.30 horas

Precio: Entre 19 y 22 euros

Hasta el 7 de septiembre Vuelve el asombro: el Circo Acrobático de China regresa al Teatro Gran Vía

El Gran Circo Acrobático de China regresa a Madrid con una de sus producciones más impactantes. Del 28 de agosto al 7 de septiembre en el Teatro Gran Vía, más de 30 artistas —incluidos medallistas olímpicos y exintegrantes del Circo del Sol— ofrecerán un espectáculo único que fusiona acrobacia, danza, teatro físico y narración visual. Formados en las mejores escuelas de Pekín y Shanghái, estos artistas han deslumbrado en giras por Europa, América y Oceanía, y han sido premiados en festivales como Montecarlo y el Mundial de Circo de París. Un show para todos los públicos.

Una de las actuaciones del Gran Circo Acrobático de China ABC

Más información: Dónde: En el Teatro Gran Vía

Cuándo: De miércoles a viernes a las 20.00 horas; sábados a las 17.00 y 20.00 horas y domingos a las 17.00 horas. Días 4 y 5 de septiembre a las 21.00 horas

Precio: Desde 38 euros