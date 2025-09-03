Camerata Musicalis 2025-2026: una temporada de nueve viajes musicales inolvidables en el Auditorio Nacional Del 19 de octubre de 2025 al 17 de mayo de 2026, la Camerata Musicalis celebra su 10ª temporada con un ciclo de conciertos únicos dirigidos y presentados por Edgar Martín

Madrid se prepara para vivir una nueva edición de uno de los ciclos de música clásica más originales y esperados: «Mucho más que un concierto».

La propuesta de Camerata Musicalis que, bajo la dirección y presentación del maestro Edgar Martín, regresa al Auditorio Nacional de Música con nueve citas que prometen sorprender, emocionar y divertir al público.

En su temporada 2025-2026, la orquesta ofrece un recorrido lleno de contrastes: de los salones de Salzburgo a las pasiones operísticas, de la herencia de Beethoven a la luz de Copland en América, pasando por el mundo pictórico de Albert Guinovart o el lirismo de Chaikovski.

Una programación variada y brillante que convierte cada concierto en una experiencia irrepetible.

Un cartel con grandes obras y estrenos especiales

Camerata Musicalis Auditorio Nacional

La 10ª temporada arranca el 19 de octubre con un viaje «De Praga a Salzburgo», protagonizado por Mozart y su Sinfonía nº38 junto a la Serenata nº6. Un inicio perfecto para sumergirse en el espíritu de la Camerata.

El 16 de noviembre, la protagonista será la Sinfonía nº 7 de Beethoven, conocida como «La sinfonía de la victoria», una de las obras más vibrantes y aclamadas del compositor de Bonn.

El año cierra el 14 de diciembre con un duelo titánico: Wagner vs. Mahler, dos colosos de la música romántica enfrentados en un programa de intensidad absoluta.

Ya en 2026, la temporada continúa el 11 de enero con «La rebelión de Shostakóvich», donde la Sinfonía de cámara del genio ruso refleja la fuerza de su compromiso artístico en tiempos difíciles.

El 1 de febrero será el turno de un estreno mundial: Tres Paisatges Pictòrics de Albert Guinovart, con la marimba como gran protagonista a cargo del virtuoso Conrado Moya.

El 22 de febrero, en la Sala Sinfónica, Camerata rinde homenaje a la herencia de Beethoven con la Sinfonía nº1 de Brahms, un puente magistral entre dos gigantes.

El 15 de marzo llegará la primavera con sabor americano gracias a «Appalachian Spring» de Copland, un canto a la esperanza y la naturaleza.

La penúltima cita será el 12 de abril con «Un paseo por la ópera», un recorrido por las arias más célebres de la mano de la soprano Marta Heras, que promete emocionar a todo el público.

La temporada culminará el 17 de mayo en Florencia con Chaikovski y su Souvenir de Florencia, una obra luminosa y apasionada que pondrá el broche de oro a un ciclo inolvidable.

Una experiencia única: «Mucho más que un concierto»

Camerata Musicalis Auditorio Nacional

El sello distintivo de Camerata Musicalis no es únicamente la calidad interpretativa de sus músicos, sino la manera en la que consigue transformar un concierto en un auténtico espectáculo cultural y humano.

El público no se limita a escuchar, sino que participa en una experiencia compartida donde la música cobra vida con un enfoque fresco y cercano.

Con anécdotas, explicaciones llenas de humor y un estilo pedagógico accesible, Edgar consigue que cada sinfonía se entienda desde dentro.

El proyecto «Mucho más que un concierto» responde a una filosofía clara: acercar la música clásica a todos los públicos, derribar prejuicios y demostrar que esta forma de arte no tiene por qué vivirse con solemnidad ni distancia.

La temporada 2025-2026 refuerza esta idea con estrenos, invitados y propuestas originales que aportan un aire fresco al repertorio.

Desde el estreno mundial de Tres Paisatges Pictòrics de Albert Guinovart, hasta la colaboración con la soprano Marta Heras en un recorrido operístico lleno de pasión, pasando por la fuerza de la marimba en manos de Conrado Moya, cada concierto añade un elemento diferenciador que lo convierte en irrepetible.

En definitiva, «Mucho más que un concierto» es una experiencia que combina excelencia artística, cercanía y entretenimiento, consolidándose como una propuesta pionera en la forma de disfrutar la música clásica en España.

Abonos y compromiso con el público

Camerata Musicalis

Con el objetivo de seguir cumpliendo su compromiso de acercar la música clásica al mayor número posible de espectadores, Camerata Musicalis ha decidido congelar los precios de los abonos en esta décima temporada. Una medida que refuerza la vocación de la orquesta por hacer de la música un espacio accesible, vivo y cercano.

Además, como gran novedad, Camerata Musicalis ofrece la posibilidad de asistir en exclusiva a sus ensayos. Una invitación única para descubrir cómo se prepara un concierto desde dentro: sentarse junto a los músicos, acompañar al director y experimentar en primera persona cómo se va construyendo una interpretación hasta alcanzar el resultado final en el escenario.

Esta iniciativa permitirá al público apreciar de una forma distinta el esfuerzo, la dedicación y el talento de un grupo de intérpretes que han sabido conquistar a los espectadores por su frescura, calidad y cercanía.

Y para quienes quieran dar un paso más en su compromiso con la cultura, Camerata Musicalis invita a sumarse como Amigo de la orquesta o como Abonado Protector. Una manera de pasar de ser un espectador pasivo a convertirse en parte activa de la gran familia Camerata.

Fechas clave de la temporada 2025-2026 19 octubre 2025 – Mozart: De Praga a Salzburgo

16 noviembre 2025 – Beethoven: La sinfonía de la victoria

14 diciembre 2025 – Wagner vs. Mahler

11 enero 2026 – Shostakóvich: La rebelión de Shostakóvich

1 febrero 2026 – Guinovart: Tres Paisatges Pictòrics (estreno mundial)

22 febrero 2026 – Brahms: La herencia de Beethoven (Sala Sinfónica)

15 marzo 2026 – Copland: Primavera en América

12 abril 2026 – Un paseo por la ópera (soprano: Marta Heras)

17 mayo 2026 – Chaikovski: Souvenir de Florencia

Si te apasiona la música clásica y quieres vivirla de una manera fresca, entretenida y emocionante, no puedes perderte la temporada 2025-2026 de Camerata Musicalis.

¡El Auditorio Nacional te espera para disfrutar de nueve viajes musicales inolvidables!