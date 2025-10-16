La agencia regional de captación de capital extranjero logra 11 empleos y 444 euros por cada euro invertido

Madrid cuenta con una oficina específica para atraer inversión extranjera a la comunidad: se llama Invest in Madrid y es muy modesta en medios, pero sus resultados son sobresalientes. Así lo destacó ayer la presidenta Díaz Ayuso durante el balance de esta oficina: más ... de 2.700 millones y 4.900 emp leos atraídos por Invest in Madrid en la región, que se ha convertido en «puerta de entrada a España», destacó la presidenta.

Entre los grandes datos del balance, destaca el que el año pasado, cada euro del presupuesto de esta agencia supuso un retorno de 444 para la economía madrileña. Y en este mismo periodo, la Comunidad de Madrid acaparó casi el 70 por ciento del capital extranjero llegado a España, alcanzando un total de 26.300 millones.

Desde que comenzó la legislatura, Invest in Madrid ha atraído 148 proyectos. Con 2 millones de presupuestos y 11 empleados en plantilla, materializó el año pasado 76 iniciativas empresariales que supusieron casi 900 millones de euros y 2.000 nuevos puestos de trabajo.

Y en lo que va de 2025, ya se han alcanzado 67 proyectos, que suponen más de 1.000 millones de euros de inversión y casi 2.000 empleos. Y ha realizado acciones en mercados prioritarios como son los de Reino Unido, Francia, Alemania, Portugal, Estados Unidos, México, Chile, Japón y Corea del Sur.

Unos datos que contrastan con los que alcanza el organismo similar con que cuenta la Generalitat: frente a los 26.300 millones de euros de inversión extranjera captados por Madrid el pasado año, que suponen un 70 por ciento del total, Cataluña obtuvo 5.000 millones, destacan desde la Real Casa de Correos.

De hecho, la agencia Catalonia Trade&Investment (Acció) de la Generalitat de Cataluña cuenta con 40 oficinas, 20 de ellas fuera de España, más de 500 empleados y roza los 100 millones de euros de presupuesto. En contraste, la Comunidad de Madrid tiene una única oficina, Invest in Madrid. Pese a la diferencia de tamaño, los proyectos captados por ambas son los mismos: 76. Y el retorno de la inversión en Cataluña «con respecto al presupuesto de su agencia –sin contar el sueldo de sus empleados– es de 275 euros, frente a los 1.210 por cada euro de presupuesto de Invest in Madrid».

Internacionalización

A partir de enero, la Comunidad de Madrid va a poner en funcionamiento la Estrategia de Internacionalización de la Economía Madrileña, enmarcada en el Plan Industrial 2026/2030, para atraer más y mejor inversión y ayudar a las compañías madrileñas, especialmente a las pyymes, para que se abran camino en los mercados internacionales.