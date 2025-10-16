Suscribete a
La agencia regional de captación de capital extranjero logra 11 empleos y 444 euros por cada euro invertido

La oficina de inversión de Cataluña tiene más de 500 empleados y la de Madrid, 11; los proyectos captados por ambas son los mismos: 76

«Madrid ofrece confianza, es la región referencia para invertir»

Isabel Díaz Ayuso, en la presentación de la memoria de Invest in Madrid COMUNIDAD
Sara Medialdea

Sara Medialdea

Madrid

Madrid cuenta con una oficina específica para atraer inversión extranjera a la comunidad: se llama Invest in Madrid y es muy modesta en medios, pero sus resultados son sobresalientes. Así lo destacó ayer la presidenta Díaz Ayuso durante el balance de esta oficina: más ... de 2.700 millones y 4.900 emp leos atraídos por Invest in Madrid en la región, que se ha convertido en «puerta de entrada a España», destacó la presidenta.

