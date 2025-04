Otro aeropuerto, una noria gigante y la tasa turística: las demandas de los empresarios para Madrid

No es una carta a los Reyes Magos, sino una lista de reivindicaciones, algunas muy antiguas ya, que los empresarios madrileños quieren hacer llegar a sus gobernantes. Hilario Alfaro, presidente de Madrid Foro Empresarial, pide en nombre de sus 350 socios –algunos de tanto peso ... como Mahou, Seat o Iberia– cuestiones tan concretas como un nuevo aeropuerto para Madrid, la puesta en marcha del Palacio de Congresos de la Castellana, la construcción de una noria gigante –que será la más alta del mundo y se convertirá en un icono del sur de la capital– o la entrada en vigor de una 'tasa Cervantes' que abonen los turistas por cada noche que pernocten en Madrid.

Barajas, cerca de «colapsar»

Los empresarios de Madrid Foro Empresarial, entidad independiente que se honra de no recibir subvenciones de ninguna administración, creen que Barajas está cerca de colapsar porque «sus cuatro pistas no dan más de sí».

Por eso, piden un nuevo aeropuerto, o bien que sustituya al de Barajas o que lo complemente. Aunque en esto segundo temen que una ubicación en el sur –como se ha apuntado por algunas reservas de suelo existentes– tendría el inconveniente de su incomunicación con el actual. «Hay que pensarlo ya, o las demás ciudades europeas correrán más y nos quedaremos estrangulados», valora Alfaro, que advierte de que «Madrid puede morir de éxito si no levantamos la vista».

Además de este nuevo aeropuerto, que debería ser de grandes dimensiones, también piden desde el Foro Empresarial «que se haga algo con las 500 personas que están durmiendo en el aeropuerto; si vivimos del turismo, esto hay que solucionarlo».

La noria gigante

Es un proyecto que firma Carlos Rubio, el arquitecto de la Torre Sacyr y otras grandes obras: construir una noria gigante, la más alta del mundo, de 261 metros, que el presidente de Madrid Foro Empresarial propone instalar en el sur, para reequilibrar y como punto de atracción turística indudable. «Ya tenemos patrocinador privado que cubre el cien por cien del gasto, y hacerla crearía 500 puestos de trabajo», calcula.

Una zona del parque Enrique Tierno Galván, entre el Cine Imax y el Planetario, le parece el lugar ideal. Y aunque los vecinos no se han mostrado muy contentos con la idea cuando la han conocido, cree Alfaro que es «porque no se les ha explicado bien». Es, considera, «una oportunidad brutal para el sur de Madrid», y se teme que si no se hace aquí, «se lo va a llevar Marruecos, que ya se ha interesado».

La 'tasa Cervantes'

Desde Madrid Foro Empresarial llevan tiempo empujando por la puesta en marcha de una tasa turística que llaman «tasa Cervantes». No es que quieran cargar con otro impuesto a nadie; es que consideran que no se invierte suficiente dinero de Ayuntamiento y Comunidad en la promoción turística de la región.

Para llegar a los 44 millones anuales que calculan que se necesita, proponen esta vía que ya se aplica en «la mayor parte de los destinos turísticos» del mundo, y que «no haría que nadie cambiara de destino por evitar pagarlo».

Palacio de Congresos

Relacionado con el turismo y con la actividad económica de la ciudad, está el Palacio de Congresos de la Castellana, un espacio de lujo inexplicablemente cerrado desde hace más de diez años, y que en Madrid Foro Empresarial pelean porque se reabra.

Aquí la culpa la reparten a diestro y siniestro, en sentido literal: acusan a todas las administraciones de pasotismo en este tema, o de ineficacia. Las obras de recuperación se pusieron en marcha en un 25 por ciento del espacio, el que va a ocupar la sede de la Organización Mundial del Turismo, ante el riesgo de que se trasladara a otro país.

Pero el 75 por ciento restante sigue sin empezarse, aunque se haya anunciado años atrás que se haría. Y es una necesidad en el mundo de los congresos: «Para hacer una reunión de 1.000 participantes, hay que irse a un hotel a las afueras», critica Alfaro.

Por otra parte, también piden que se cumplan los planes estratégicos de Ifema y se amplíe, como tiene previsto. «Ifema se está convirtiendo en un parque de atracciones, y no en un recinto ferial», lamenta.

AVE Madrid-Lisboa

Los empresarios madrileños quieren que el AVE Madrid-Lisboa funcione en 2030, inexcusablemente, y no «como se habla ya, en 2034», denuncia el presidente del Foro Empresarial. Esta línea férrea se convertiría en «un corredor que uniría el Mediterráneo con el Atlántico, de Valencia a Lisboa». La entrada en servicio de esta línea además, serviría para reducir el número de vuelos que hay actualmente entre ambas capitales, «46 al día, con lo que la contaminación se limitaría».

Los Juegos Olímpicos, para 2040

Los empresarios madrileños apoyan que Madrid vuelva a intentar la lucha por los Juegos Olímpicos, en este caso por los primeros que están aún sin designación de sede, los de 2040. Y además, piden que se acelere en decirlo porque «sería un buen empujón para la ciudad, y una ilusión colectiva que nos hace falta». Y porque, advierten, «Berlín lo está trabajando, y tiene muy avanzada la candidatura».