AENA resucita la polémica de los indigentes de Barajas con su expulsión a espaldas al Ayuntamiento de Madrid

La crisis de los indigentes de Barajas parecía estar encauzada hasta que el administrador aeroportuario español ha anunciado la expulsión de los que quedan aún allí pernoctando. Nada tiene que ver la cifra con los 400 que se contaban aproximadamente el pasado invierno, cuando ... ABC puso el foco en el problema. El Ayuntamiento de Madrid y AENA, tras meses de tensiones, llegaron el 22 de mayo a un acuerdo tras reunirse el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, con Maurici Lucena. Ahora, sin que esté redactado el censo prometido por este último sobre los sintecho, ha dado orden de que desde la pasada noche no se permita dormir allí a nadie que no tenga un billete de vuelo en regla.

El área de Políticas Sociales, que dirige José Fernández, mostró ayer su descontento por esta iniciativa, «tomada de manera unilateral», denuncia, sin contar con ellos, y que calificaron también de «cruel y desleal». Enfatizan que hay una mesa de trabajo desde hace meses que se reúne todas las semanas y en la última, celebrada hace unos días, no expusieron cómo ni cuándo se dispondrían a echar a los mendigos. Por ello, mientras que el Gobierno central no salga de esa senda que califica de «desleal», no acudirá el consistorio a más reuniones técnicas.

El problema principal reside en que AENA pretende que estas personas, en evidente situación de exclusión social, acudan a dormir a un centro, el Pinar de San José, en el que el consistorio acaba de habilitar 150 plazas para aquellos que estén de algún modo adscritos al ayuntamiento de la capital. Esto es: que se encuentren censados en Madrid ciudad o sean usuarios de sus servicios sociales o se encuentren en algún seguimiento previo.

De ahí el llamado censo, al que accedió Lucena tras reunirse con Almeida y que se comprometió a tener preparado en junio. El miércoles, 23 de julio, AENA hizo un comunicado de prensa anunciando que esta pasada noche entraba la prohibición de pernoctar en las terminales (aunque la más afectada es la T-4); de modo que José Fernández y su equipo aseguran que se enteraron por los medios de comunicación. Y el censo no ha llegado.

Pese a haberlo presupuestado, ahora dice el organismo del Ministerio de Transportes que «legalmente no es indispensable para que los equipos de calle proporcionen la obligada primera atención de emergencia a las personas sin hogar». Esos equipos de calle del Samur Social vienen acudiendo al aeródromo para dar cobertura a los indigentes que lo permitan, pero, aclaran desde el área municipal, si ahora no va a haber nadie allí no podrán ayudar, pues su labor es en espacios públicos. Lo que pretende AENA es que se vayan al centro de acogida (para el que Cibeles ha realizado un contrato de urgencia de más de 900.000 euros), sin tener en cuenta la procedencia y problemática de cada uno.

Contrato de tres meses

El Pinar de San José tiene 150 plazas, de las que hay ocupadas menos de cuarenta; entre otras cosas, porque la estancia allí es algo voluntario, y son muchos los sin techo que no quieren estar 'controlados' en su día a día, por sus patologías. Hay que tener en cuenta que el contrato es por tres meses solamente, ya que en ese plazo empezará la campaña del frío, meses en los que los servicios municipales acogen a este colectivo, más de un millar de personas en la capital, por las drásticas bajadas de temperaturas.

Ayer por la tarde, ya estaban balizados los accesos por los que se hacen los filtros para impedir la entrada de los sin techo. La alcaldesa en funciones, Inma Sanz, se quejó de que «difícilmente» la entidad estatal va poder «cumplir con su compromiso de elaborar el censo» de personas que duermen en las instalaciones del aeropuerto si «se les va a impedir estar allí».