Adiós al «túnel del terror»: Casa de Campo y Colonia de Manzanares estrenarán paso de peatones en 2027

Desde que el Ayuntamiento se viera forzado a derribar el viejo puente de San Pol de Mar por el que cruzaban los peatones desde los años 80, los vecinos de Casa de Campo y de la Colonia de Manzanares se han vuelto a encontrar divididos ... por la M-30. Tan solo «unos pocos», como relatan los transeúntes de la zona, conocen la ruta alternativa que tienen a su disposición. No es otro que el túnel que en su día estuvo dedicado exclusivamente al paso de los coches y que acabó por cerrarse al tráfico rodado —excepto para casos excepcionales como vehículos de policía o bomberos—, por cuestiones medioambientales. De este modo, desde hace justo un año, los peatones pueden atravesar en cuestión de minutos la carretera... aunque «con miedo», de prisa y corriendo.

Conscientes del estado de esta infraestructura, de la oscuridad, las pintadas, el olor a orina o las telarañas que acompañan el paseo, el área de Obras y Equipamientos, que capitanea Paloma García, inicia este mes de noviembre los trabajos para adecuar el camino por el que vecinos como Carina cruzan todas las semanas. Esta mujer de mediana edad lo hace siempre acompañada, precisamente, por las mismas amigas con las que atravesaba la pasarela peatonal hasta Casa de Campo. «Pasamos rápido, porque te metes en un sitio donde puede estar alguien esperándote y nadie lo vería», señala con el índice apuntando a la curva del túnel que apenas alcanza un rayo de luz. «Esto es el pasaje del terror», describe Carina. Unas palabras parecidas a las que emplea Mercedes, de 65 años, que tilda de «precioso» el paseo por la naturaleza y de «horrible» el túnel para llegar a esta.

En el otro lado del paso inferior la experiencia es la misma. Una pareja del Alto de Extremadura anda a paso ligero. Suelen repetir esta misma ruta cuatro o cinco veces al mes, pero siempre juntos y priorizando las horas de luz. Al menos Ana, de 65 años, no se «atreve» a cruzarlo sola: «De noche da respeto», admite. Así, todos estos peatones acogen la idea de iluminar el túnel, adecentarlo y eliminar la valla actual y provisional que separa a los peatones del paso excepcional de coches.

titulartitulartitulartitulartitular MADRID Río Manzanares Pasarela de Almuñecar M-30 Nuevo acceso peatonal desde el Paseo del Comandante Fortea Acceso M-30 (norte) por paso inferior Antigua pasarela Casa de Campo Acceso M-30 (sur) Plaza de las Moreras Fuente: Ayuntamiento de Madrid / ABC Ubicación del nuevo acceso Pasarela de Almuñecar M-30 Nuevo acceso peatonal desde el Paseo del Comandante Fortea Casa de Campo Río Manzanares Acceso M-30 (norte) por paso inferior Antigua pasarela Puente de la Reina Victoria Acceso M-30 (sur) MADRID Plaza de las Moreras Fuente: Ayuntamiento de Madrid / ABC

Tal y como informa el área de Obras y Equipamientos a ABC, los trabajos arrancan este mes de noviembre y se extenderán hasta finales del próximo año, de tal manera que los vecinos puedan estrenar el paso de peatones en 2027. Actualmente el túnel cuenta con 70 metros de longitud y 5,20 metros de anchura, dos accesos y una forma curvada. Las paredes son de ladrillos y el techo están hecho de vigas prefabricadas. La obra, presupuestada con 1,3 millones de euros, viene a resolver tanto la estética y el acondicionamiento como los accesos al paso inferior, manteniendo en todo caso el tamaño del mismo, aunque con plataforma única, y añadiendo un nuevo acceso.

De este modo, los vecinos van a tener tres formas de acceder al túnel: dos desde Colonia de Manzanares y una desde Casa de Campo. En realidad se mantienen las dos entradas actuales, una desde la plaza de las Moreras y otra paralela a M-30 próxima a Doctor Casal y se añade otra desde Comandante Fortea. Según explican las mismas fuentes municipales, este nuevo acceso se ubica en una zona urbana «donde predominan la edificación de uso mixto, salvando un desnivel de 2,5 metros entre ambas vías».

El proyecto pone especial atención tanto a la nueva normativa de accesibilidad, que cumple con rampas sin excesivas pendientes, así como la funcionalidad: los recorridos serán lo más cortos posibles «con el objetivo de reducir la duración de la estancia en el paso inferior y diseñando el itinerario de manera que se eviten recorridos de subida y de bajada, buscando un recorrido más ágil y eficiente», indican desde Cibeles.

Por otro lado, el túnel pasa de tener dos vías, una para peatones y otra para vehículos con acceso permitido, a tener una única plataforma compartida. De tal forma que los peatones tengan más amplitud para atravesar el paso y solo se aparten de este cuando acceda un coche, de forma excepcional, «restringido bajo regulación de la Policía Municipal».

En cuanto a la estética, el túnel se moderniza. Así, deja atrás el ladrillo y da la bienvenida a los acabados lisos, brillantes, los metales y los azulejos. Los accesos y el largo y ancho del pasillo estarán iluminados, con luces integradas en el techo, tal y como se deduce de las imágenes aportadas por el área de Obras sobre la recreación de cómo quedaría la obra una vez realizada.

Los dos accesos actuales al paso inferior, dividido entre peatones y tráfico rodado. De San Bernardo

Además, el Ayuntamiento de Madrid destaca que todo el diseño está adaptado al entorno catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC), por lo que es «respetuoso con el medio ambiente» y cuenta con el visto bueno de la Comisión Local de Patrimonio Histórico.

Con todos estos cambios, Carina, Mercedes o Ana dirán adiós al «túnel del terror» en cuestión de un año. «Toda mejora en la ciudad debe de ser bienvenida, pero también tienen que estar ideadas para que no generen mucho impacto en los vecinos», avisa Carina, quien se adelanta a las molestias que puedan ocasionar las obras para el nuevo acceso desde Colonia de Manzanares, con conexión directa desde el paso del Comandante Fortea. Asimismo, estas mujeres coinciden en sugerir al consistorio que instale cámaras de vigilancia en la obra nueva para evitar grafitis o situaciones inseguras en el túnel.