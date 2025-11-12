Suscribete a
Adiós al «túnel del terror»: Casa de Campo y Colonia de Manzanares estrenarán paso de peatones en 2027

El Ayuntamiento inicia la «reconversión» del paso que conecta ambas zonas bajo la M-30. Los trabajos durarán hasta finales del próximo año e incluye un nuevo acceso

Un madrileño cruza el túnel en dirección Manzanares.
Un madrileño cruza el túnel en dirección Manzanares. DE SAN BERNARDO
Belén Sarriá

Desde que el Ayuntamiento se viera forzado a derribar el viejo puente de San Pol de Mar por el que cruzaban los peatones desde los años 80, los vecinos de Casa de Campo y de la Colonia de Manzanares se han vuelto a encontrar divididos ... por la M-30. Tan solo «unos pocos», como relatan los transeúntes de la zona, conocen la ruta alternativa que tienen a su disposición. No es otro que el túnel que en su día estuvo dedicado exclusivamente al paso de los coches y que acabó por cerrarse al tráfico rodado —excepto para casos excepcionales como vehículos de policía o bomberos—, por cuestiones medioambientales. De este modo, desde hace justo un año, los peatones pueden atravesar en cuestión de minutos la carretera... aunque «con miedo», de prisa y corriendo.

