Suscribete a
ABC Premium

Adiós a las afecciones diurnas al tráfico en la M-30 por las obras del cubrimiento de Ventas

La vía recupera este lunes el carril de circulación en sentido norte que permanecía ocupado desde julio

Almeida promete un respiro en enero al liberarse las obras de Metro del Bernabéu y trasladar los trabajos de Ventas a la noche

Trabajos en la M-30 a la altura del Parque Ventas
Trabajos en la M-30 a la altura del Parque Ventas BELÉN DÍAZ

ABC

Madrid

Balón de oxígeno para los conductores al paso por las obras de Ventas de la M-30, cuyos desvíos llevan generando ralentización y atascos los últimos cuatro meses. Desde este lunes, la carretera de circunvalación más transitada de España recupera el carril de circulación en ... sentido norte que permanecía ocupado desde el pasado mes de julio con motivo de los citados trabajos. De esta manera, la vía cuenta desde primera hora de esta mañana con todos sus carriles operativos, algo que sucede con un mes y medio de antelación respecto al calendario inicialmente previsto.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app