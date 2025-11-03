Adiós a las afecciones diurnas al tráfico en la M-30 por las obras del cubrimiento de Ventas

Balón de oxígeno para los conductores al paso por las obras de Ventas de la M-30, cuyos desvíos llevan generando ralentización y atascos los últimos cuatro meses. Desde este lunes, la carretera de circunvalación más transitada de España recupera el carril de circulación en ... sentido norte que permanecía ocupado desde el pasado mes de julio con motivo de los citados trabajos. De esta manera, la vía cuenta desde primera hora de esta mañana con todos sus carriles operativos, algo que sucede con un mes y medio de antelación respecto al calendario inicialmente previsto.

La buena marcha del proyecto, sostienen en el Ayuntamiento de Madrid, va a permitir que a partir de ahora únicamente se produzcan afecciones al tráfico durante las horas nocturnas.

Tras la ejecución de un total de 153 pilotes, que se completó entre el mes de agosto y los primeros días de septiembre, la siguiente fase consiste en la instalación, en horario nocturno, de las 128 pilas que sostendrán la futura cubierta, de las que ya se han dispuesto 73 (un 57 % del total). Estas pilas, que tienen una longitud de 6,40 metros y un peso aproximado de 22,9 toneladas cada una, seguirán levantándose hasta el mes de diciembre. Mientras tanto, está previsto que a finales de noviembre puedan empezar a colocarse las primeras de las 96 vigas transversales que conformarán el techo.

Noticia Relacionada La Ciudad de la Justicia de Madrid arranca sus obras, al cuarto intento, para unir sedes y ahorrar 50 millones en alquileres Sara Medialdea Los trabajos para este gran complejo se inician por fin, 20 años después de que lo presentara por primera vez Esperanza Aguirre y tras varios intentos frustrados

Parque Ventas será una plataforma de 16.379 metros cuadrados y 197 metros de longitud que cubrirá la M-30 a la altura de la Quinta de Fuente del Berro, a 300 metros al sur de la plaza de toros, conectando los distritos de Salamanca y Ciudad Lineal. Contará con zonas peatonales, ajardinadas y estanciales en las que se plantarán 960 nuevos árboles y más de 48.800 arbustos y se instalarán juegos infantiles, elementos de calistenia, una pequeña zona de actuaciones al aire libre, un quiosco, fuentes y bancos. Los trabajos, que suponen una inversión de 78,9 millones de euros, se prolongarán hasta primavera de 2027.

Desde el anuncio de la iniciativa del Ayuntamiento capitalino, el precio de la vivienda en esta zona se ha incrementado más de un 30 por ciento. «Las obras han puesto muy de moda el barrio. Al final, los vecinos pasarán de tener vistas a la carrera a contar un gran parque a las puertas de sus viviendas», aseguran las inmobiliarias más próximas. Hoy, el perfil de los residentes son principalmente familias con un nivel de renta media. Los nuevos compradores cuentan con nóminas más altas, con un buen nivel financiero y con una edad que ronda los 40 años.