Activistas vestidos de gambas y bogavantes interrumpen el Pleno de Alcalá de Henares en protesta el coste de liberados sindicales

Seis activistas del autodenominado 'Comité Marisco', tres disfrazados de gambas y otros tantos vestidos de bogavantes, han interrumpido este lunes el Pleno Extraordinario de Alcalá de Henares para denunciar «el coste desorbitado que suponen los liberados sindicales para las arcas públicas».

Según sus cálculos, basados en información salarial oficial del Ayuntamiento, Alcalá de Henares destina «más de 552.000 euros anuales» al pago de salarios de 14 liberados sindicales, «empleados públicos que no desempeñan su trabajo habitual por estar liberados total o parcialmente para funciones sindicales».

En concreto, el Pleno Extraordinario de este lunes ha sido convocado a petición de los partidos de la oposición para trasladar la solidaridad con la plantilla municipal y sus representantes sindicales e instar a la alcaldesa, Judith Piquet (PP), y a la concejala de Recursos Humanos, Orlena de Miguel, a retractarse de las declaraciones «despectivas y absolutamente inaceptables sobre el desempeño y la labor de los trabajadores municipales».

Protestan disfrazados de gambas y langostinos en el Pleno de Alcalá https://t.co/XTLE1tlAMj — Telemadrid (@telemadrid) April 7, 2025

Bajo el nombre de 'Comité Marisco', este grupo de protesta satírica cargó contra una práctica que califican de «intocable, ineficiente y completamente opaca». «La gamba no está en la lonja, está en la mesa del Pleno y los vecinos pagamos sus mariscadas», ha dicho uno de ellos. «Nosotros, al menos, nos hemos cocido para venir hoy. Ellos ni eso», ha añadido otro.

Además del coste que suponen a las arcas municipales, desde el 'Comité Marisco' han apuntado que los sindicatos «disfrutan de 2.000 horas anuales« de liberación, «el equivalente a una jornada completa anual», con un salario bruto medio estimado «de 3.000 euros mensuales, lo que supone cerca de 40.000 por liberado». «En total, 28.000 horas de trabajo pagadas por los vecinos sin contraprestación directa en servicios públicos», denuncia el colectivo.

«Esto no va de ideologías, al final esto va de prioridades y Alcalá no puede permitirse seguir financiando un modelo caduco a costa de sus vecinos. Desde el colectivo no podemos estar abasteciendo con tanta gamba a socialistas y sindicatos. Tienen que ser más prudentes porque también hay que proteger la especie y a este ritmo al final vamos a caer en peligro de extinción«, han subrayado los activistas al término de la protesta, que ha sido finalmente disuelta por personal de seguridad.

Y han añadido: «No se trata de demonizar a los sindicatos, sino de abrir un debate sobre el uso que se hace del dinero público y del tiempo laboral que se desvía a actividades sindicales sin control, sin transparencia y, muchas veces, sin relación con el interés general«.

«En un contexto donde el propio Ayuntamiento ha reconocido que más del 40% del presupuesto municipal se destina a personal, y con muchos servicios municipales bajo mínimos, el gasto en liberaciones sindicales genera, cuanto menos, preocupación. Es un dinero que se podría destinar a mejoras en centros de mayores, ayudas a autónomos y barrios donde la izquierda no ha hecho nada en ocho años. Y mientras, destinamos más de medio millón de euros a pagar horas sindicales«, han denunciado.

Esta acción de protesta ha coincidido con una manifestación organizada por los sindicatos UGT, CC.OO. y CGT, quienes exigían por su parte más personal y recursos para el Ayuntamiento.