Un acertante de la Bonoloto gana 2,6 millones en Madrid en el sorteo del miércoles

La Bonoloto se ha convertido, desde su nacimiento en 1988, en uno de los sorteos favoritos de los españoles. Este juego de azar, gestionado y regulado por Loterías y Apuestas del Estado, nació con el espíritu de ofrecer sorteos frecuentes y accesibles, basados en la tradicional Primitiva. Desde entonces, ha repartido miles de premios a lo largo de la geografía española, cambiando la vida de muchos afortunados que han visto cómo, de un día para otro, la suerte les sonreía.

Precisamente, eso es lo que acaba de suceder en la Comunidad de Madrid. Según ha revelado Loterías y Apuestas del Estado, el último sorteo celebrado el pasado miércoles ha dejado un premio millonario en Getafe, donde un único acertante de primera categoría se ha llevado la nada desdeñable cifra de 2.685.193,50 euros. Una suma que, sin duda, marcará un antes y un después en la vida del ganador.

El boleto que ha resultado victorioso fue validado en la Administración de Loterías número 7 de Getafe, un establecimiento ubicado en el centro comercial Artesón, en la avenida Arcas del Agua, número 6.

La combinación ganadora

El sorteo del 20 de agosto dejó una combinación numérica que quedará grabada en la memoria del afortunado madrileño: 19, 20, 22, 32, 33 y 44. A estos se suman el número complementario, que fue el 6, y el reintegro, el 3. La apuesta resultó ser la única ganadora de primera categoría en toda España, lo que convierte al propietario del boleto en el gran triunfador de la jornada.

No obstante, la suerte no se detuvo únicamente en Getafe. También hubo ganadores de segunda categoría, concretamente cinco boletos acertantes con cinco números más el complementario. Cada uno de ellos recibirá un premio de 36.694,07 euros. Un galardón que, aunque más modesto en comparación con el botín millonario de Getafe, no deja de ser un alivio económico considerable para quienes lo reciben. Estos boletos fueron sellados en lugares tan diversos como la administración número 3 de Archena, en Murcia; la número 26 de Valladolid; la número 17 de Getafe, en Madrid; un despacho receptor de la localidad zamorana de Fuentelapeña; y a través del propio canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado.