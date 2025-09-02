Un accidente múltiple en la A-2, a la altura de Torrejón de Ardoz, provoca grandes atascos El accidente está provocando el corte intermitente de la carretera para el trabajo de los equipos de Emergencia

Tres turismos y un camión de grandes dimensiones se han visto implicados esta tarde en un accidente en la autovía A-2, sentido salida de Madrid, a la altura de Torrejón de Ardoz, en el kilómetro 23. A consecuencia del mismo, se están produciendo importantes atascos en la zona.

Según han informado fuentes de Emergencias Madrid 112, se han visto involucrados en el siniestro tres turismos y un camión de grandes dimensiones. El accidente está provocando el corte intermitente de la carretera para el trabajo de los equipos de Emergencia, lo que está dando lugar a fuertes retenciones en la zona.

Efectivos de los Bomberos de la Comunidad de Madrid han liberado a dos de los conductores de los turismos que estaban atrapados, y está controlando un derrame de combustible procedente del camión accidentado. La Guardia Civil investiga lo ocurrido.

Equipos de SUMMA112 y Cruz Roja han atendido en el lugar a siete personas, y trasladado a cinco de ellas a un centro hospitalario. Dos tenían pronóstico potencialmente graves (contusiones y fracturas) y otras tres con pronóstico leve.

Las heridas con pronóstico potencialmente grave son dos mujeres de 46 y 57 años, que han sido trasladadas, respectivamente, a los Hospitales Gregorio Marañón y La Princesa. El resto de los heridos leves han sido trasladados a esos dos mismos hospitales. Dos a La Princesa y uno al Gregorio Marañón.