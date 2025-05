Cuándo abren las piscinas públicas de Madrid: dónde están, horario y precios

Mayo suele ser el mes de las flores, el más primaveral de todos y, como pasa con esta estación del año, las temperaturas pueden ser tanto frescas como cálidas. En estos últimos días de la semana, el calor aún es tímido en la capital, con un fin de semana por delante en el que las temperaturas superarán algo los 20 grados.

No obstante las altas temperaturas no tardarán en llegar y darse un baño en las piscinas será la opción preferida de muchos. Para los que no cuentan con la fortuna de tener cerca playas, ríos o aguas naturales, las piscinas son imprescindibles.

Así, en Madrid existen multitud de piscinas municipales a las que acudir cuando el calor aprieta, siendo uno de los planes favoritos de los madrileños para pasar el día con amigos o en familia. Te contamos todo sobre las piscinas públicas de la ciudad en este 2025.

¿Cuándo abren las piscinas públicas de Madrid?

Coincidiendo con la festividad de San Isidro, la temporada de las piscinas de verano 2025 de Madrid arranca el jueves 15 de mayo y finalizará el domingo 7 de septiembre. Como en años anteriores, la jornada inaugural del 15 de mayo será de puertas abiertas, esto es, gratuita, eso sí, con acceso condicionado a los aforos de las instalaciones.

Por el momento, parece que habrá algunas excepciones: las piscinas de Peñuelas (Arganzuela), Luis Aragonés (Hortaleza) o las de Usera, en Moscardó y Orcasitas, pues siguen en obras que el área municipal responsable ha prometido finalizar antes del mes de julio. También en junio tratarán de concluir las reformas en la piscina de Vicente del Bosque, en el distrito de Fuencarral-El Pardo. Todo esto se puede consultar en la web del Ayuntamiento de Madrid.

Horario de las piscinas municipales de Madrid para el verano 2025

Como se ha dado en años anteriores, las piscinas públicas se podrán utilizar por turnos, en concreto tres, que tienen los siguientes horarios:

Horario de las piscinas públicas de Madrid De mañana: de 10.00 a 15.00 h.

De tarde: de 16.00 a 21.00 h.

De día completo: de 10.00 a 21.00 h.

Tal como informan desde el ayuntamiento, a las personas que adquieran el turno completo se les facilitará en el control de acceso una pulsera identificativa, siendo intransferible y válida exclusivamente para el día de su adquisición.

¿Dónde están las piscinas municipales de Madrid? Barajas: CDM Mistral - C/ Mistral, 4

Carabanchel: CDM Blanca Fernández Ochoa - C/ Monseñor Oscar Romero, 41

Ciudad Lineal: CDM Concepción - C/ José del Hierro, 5

Fuencarral-El Pardo: CDM Santa Ana - Paseo Alamedillas, 5

Hortaleza: CDM Hortaleza - Ctra. a la Estación de Hortaleza, 11

Latina: CDM Aluche - Avda. General Fanjul, 14

Moncloa-Aravaca: CDM Casa de Campo - Pº Puerta del Ángel, 7

Moncloa-Aravaca: CDM El Quijote - C/ Numancia, 11

Moncloa-Aravaca: CDM José María Cagigal - C/ Santa Pola, 22

Moratalaz: CDM La Elipa - C/ Alcalde Garrido Juaristi, s/n

Moratalaz: CDM Moratalaz - C/ Valdebernardo, 2

Puente de Vallecas: CDM Entrevías - C/ Ronda del Sur, 4

Puente de Vallecas: CDM Palomeras - C/ Tranvía de Arganda, 4

San Blas-Canillejas: CDM San Blas - C/ Arcos del Jalón, 59

Tetuán: CDM Paseo de la Dirección - Pº de la Dirección, 125

Usera: CDM Orcasitas - Avda. Rafaela Ybarra, 52

Usera: CDM San Fermín - C/ San Mario, 18

Vicálvaro: CDM Margot Moles - Pº del Polideportivo, 3

Villa de Vallecas: CDM Cerro Almodóvar - C/ del Cerro de Almodóvar, 9

Villaverde: CDM Plata y Castañar - Pº de Plata y Castañar, 7

Precios de las piscinas municipales de Madrid

Los precios de las piscinas públicas madrileñas se dividen por edades y también según el turno que elijas:

Precios en turno de mañana o de tarde Menor de 5 años: gratis.

Infantil (de 5 a 14 años): 1,35 euros.

Joven (de 15 a 26 años): 1,80 euros.

Adulto (de 27 a 64 años: 2,25 euros.

Mayor (a partir de 65 años): 0,70 euros.

Tarifa de acceso al turno de día completo:

Menor de 5 años: gratis

Infantil (de 5 a 14 años): 2,70 euros.

Joven (de 15 a 26 años): 3,60 euros.

Adulto (de 27 a 64 años: 4,50 euros.

Mayor (a partir de 65 años): 1,35 euros.

Para acudir a las piscinas municipales de Madrid, las entradas se pueden reservar en la web municipal en Deportes Web y en la aplicación Madrid Móvil, app disponible tanto para Android como para iPhone. En ambos casos hay que seleccionar la opción «Entradas de uso libre >piscina de verano».

Las entradas se pueden comprar con una antelación máxima de 45 horas y el acceso al recinto se realizará a través de la lectura del código QR recibido al formalizar la adquisición.

«Se reservará un 20% de entradas por turno y día que se pondrán a la venta el mismo día de la prestación del servicio y con una antelación de 30 minutos al inicio del turno, en la taquilla del centro deportivo y exclusivamente para las personas mayores de 65 años, poseedores de la tarjeta madridmayor.es y titulares del carné de deporte especial. De manera excepcional se puede utilizar este cupo para otras personas afectadas por la brecha tecnológica», explican desde el Ayuntamiento de Madrid respecto a la compra de entradas en taquilla.

Piscinas que no abrirán hasta julio de 2025

Las reformas integrales de las piscinas de verano de los centros deportivos municipales Luis Aragonés (Hortaleza), Peñuelas (Arganzuela), Vicente del Bosque (Fuencarral-El Pardo) y Moscardó (Usera), así como la reforma de los vestuarios de la de Orcasitas (Usera) finalizarán antes de que concluya el mes de junio, aseguró la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, quien también explicó que los episodios de intensas y constantes lluvias de las últimas semanas han supuesto un contratiempo en los plazos.