Vox vuelve a romper la institucionalidad y no acude al minuto de silencio por la víctima de violencia de género «Por lo menos dejan de montar numeritos, algo es algo», opina el alcalde de Madrid sobre la actitud de la formación de Ortega Smith al no asistir al acto de condena del asesinato de la septuagenaria de Fuenlabrada

Carlota Barcala SEGUIR MADRID Actualizado: 28/02/2020 13:54h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Vox lo ha vuelto a hacer y ha roto, una vez más, la institucionalidad al no acudir al minuto de silencio convocado este viernes por el Ayuntamiento de Madrid para condenar el asesinato machista de Fuenlabrada. Tras la escena que montó el pasado septiembre el grupo de Ortega Smith al desplegar una pancarta no oficial durante los sesenta segundos de condena por un crimen ocurrido en Ciudad Lineal, hoy la formación ha decidido desmarcarse del protocolo y no presentarse frente a las puertas del Palacio de Cibeles como sí han hecho los demás grupos políticos con representación municipal, que han mostrado de forma unánime su «repulsa» al asesinato ocurrido el miércoles de una septuagenaria a manos de su marido, que le asestó dos puñaladas en tórax y abdomen.

«Por lo menos dejan de montar numeritos, algo es algo», ha afirmado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, respecto al cambio de actitud de Vox. Hace cinco meses, Almeida y Ortega Smith mantuvieron una discusión cuando el regidor le reprochó que acudieran con una pancarta que indicaba «La violencia no tiene género». El lema de la oficial es «Basta ya. No a la violencia de género». «No nos vengáis con una pancarta distinta», le espetó entonces Almeida.

Hoy el alcalde ha pedido que sigan «reflexionando» y que no utilicen las instituciones con «carácter partidista». «Vox ya entiende que estos sucesos no son para montar numeritos ni para tratar de sacar rédito político y adopta una postura más respetuosa que es por lo menos no venir y boicotearlos», ha incidido al respecto. «Espero que el siguiente paso que den sea unirse a todos nosotros. No pasa nada porque Vox se coloque detrás de esta pancarta, no se van a mezclar con otras ideologías ni con lo que ellos llaman el consenso progre», ha reflexionado Almeida, que ha hecho hincapié en que el único objetivo del Ayuntamiento es condenar de forma taxativa el horroroso suceso.

El alcalde ha asegurado que el Ayuntamiento no dará «ni un paso atrás» en la lucha contra la violencia de género y que no se verán condicionados por la formación que lidera Ortega Smith para tomar medidas al respecto de la «lacra» de los crímenes machistas: «No se ha producido ningún tipo de recorte en luchar contra estos asesinatos ni se producirá».

La vicealcaldesa, Begoña Villacís, por su parte, ha preferido no darle protagonismo a la ausencia de Vox y ha asegurado que no le merece «ninguna consideración». «Nadie va a conseguir que se hable de otra cosa. Cada uno es dueño de sus actos y sus ausencias. Somos una mayoría quienes pensamos que sí existe violencia de género», ha afirmado: «Hoy no es el día de otro partido, eso es lo que quiere ese otro partido, para mí es el día de una mujer de 75 años que ha muerto a manos de su marido», ha reiterado Villacís, que ha centrado su reflexión tras el minuto de silencio en el crimen y en las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas.

«En España ya van trece, trece mujeres asesinadas, cada una con su situación familiar. Quiero utilizar las estadísticas para quienes digan que esto no existe, esto existe y sigue ocurriendo, y todos los poderes públicos nos debemos aliar para que esto deje de existir», ha señalado, respondiendo a los negacionistas, y ha llamado también a no invisibilizar a las mujeres mayores de 75 años «en el papel de mujeres maltratadas».

El discurso de Rita Maestre ha sido más duro que el de los regidores. «Se les debería caer la de vergüenza. No sé cuál es su empatía, dónde está su corazón, y ya que no parecen tener ese corazón y que no les importan esos asesinatos, es mejor que no vengan aquí a provocar», ha espetado la portavoz de Más Madrid. Para ella, «la mayoría de la ciudadanos de Madrid está con las mujeres y en la lucha con la igualdad» y ese debe ser y es el «compromiso firme» del Ayuntamiento.