Solidaridad ante Filomena Los voluntarios de los 4x4 se retiran tras sufrir destrozos y agresiones en sus vehículos Una decena de coches se han averiado tras varios días ayudando en los rescates y traslados a los hospitales

La avalancha de conductores que ofrecieron su todoterreno para ayudar en los rescates y traslados a los hospitales se retira de las calles. Todo ha empezado con unos cristales rotos. Los avisos han corrido como la pólvora en Telegram, donde este fin de semana nació la iniciativa de estos ángeles en 4x4: «Varios vehículos han recibido ataques y no podemos permitirlo. No pondremos en riesgo a nadie más».

Tras varios días auxiliando allí donde los servicios de emergencias no llegaban, el resultado ha sido un puñado de vehículos con los cristales rotos y una decena averiados. También gritos, insultos y amenazas de taxistas y conductores de VTC, según han denunciado varios voluntarios. Los ataques se han difundido a través de las redes sociales y los distintos grupos de Telegram para sorpresa de sus usuarios. Unos piden «no generalizar», mientras otros, ajenos al revuelo, continúan solicitando ayuda para acudir al hospital.

Sin embargo, la decisión está tomada. «Tenemos más de 10 coches particulares averiados, un coste que valdrá la pena con una sola vida que se haya salvado. En las últimas horas, varios de nuestros vehículos han sufrido desperfectos, no por quedarse atascados en la carretera, sino por la acción de cobardes que nos han roto los cristales para impedir que sigamos aportando nuestra ayuda», esgrimen los rescatadores en uno de los comunicados.

Este martes no solo los potentes todoterrenos pueden circular por la región, otro de los argumentos para poner fin a una labor que comenzó después de que Filomena dejara un grueso manto de más de 30 centímetros de espesor en toda la región. La movilidad comienza a recuperarse en Madrid, con las principales carreteras despejadas y el transporte público intentando recuperar la normalidad. Y los 4x4 se despiden: «Debido al desgaste físico y material que estamos sufriendo no podemos seguir arriesgando la integridad de los voluntarios que han estado durante más de 72 horas ayudando en todo lo que han podido», decretan los voluntarios. Las decenas de mensajes de agradecimiento no se han hecho esperar.

De hecho, horas antes de su retirada, una iniciativa en Change.org ha reclamado para ellos la Medalla de la Comunidad de Madrid. «No permiten ni que les pagues la gasolina. Sin ellos la catástrofe habría sido mucho mayor, solo hace falta leer los miles de mensajes que hay en los grupos de cada zona de nuestra región solicitando su ayuda», señala Laura Ferrera, autora de la petición de la condecoración civil. Ya cuenta con más de 2.000 firmas de apoyo.