La virgen de Valdebebas vuelve a dividir al Gobierno de Carmena El PSOE ha llevado a Pleno, por tercera vez, la petición de retirar la talla del parque público. Rommy Arce, Carmona, Galcerán y los tres ediles de IU han votado a favor. El resto de la bancada de Ahora Madrid, en contra

Tatiana G. Rivas

A vueltas con la retirada de la talla de la Virgen del Abrazo en el Parque Forestal de Valdebebas. El Partido Socialista ha propuesto, por tercera vez en un Pleno municipal, que el Ayuntamiento retire este icono religioso de la instalación «de forma urgente, en los próximos 40 días, preferentemente con cargo a la partida de mejoras en los parques forestales de Madrid». Pese a que el equipo municipal y la propia alcaldesa, Manuela Carmena, ya zanjaron este asunto a finales de septiembre en Junta de Gobierno, los socialistas persisten en su intento. En esta ocasión, han contado con los votos a favor de los concejales más díscolos de la bancada de Ahora Madrid: Rommy Arce (facción anticapitalista de Podemos), Montserrat Galcerán, Pablo Carmona (Ganemos), Mauricio Valiente, Yolanda Rodríguez y Carlos Sánchez Mato (Izquierda Unida). El resto del Gobierno ha votado en contra del traslado junto al PP y Ciudadanos.

La Junta del distrito de Hortaleza, que dirige Yolanda Rodríguez, aprobó el 18 de septiembre, con los votos de Ahora Madrid y el PSOE, una proposición de la Asociación de Vecinos La Unión de Hortaleza para que Medio Ambiente se llevara la figura a una parroquia cercana, bajo el argumento de que no estaba «en el lugar idóneo». Tras la polémica que suscitó la decisión, el Gobierno municipal repensó su decisión y la propia portavoz, Rita Maestre, aseguró que la virgen se quedaba el pasado 27 de septiembre: «Lo hemos discutido hoy en Junta de Gobierno y hemos decidido que la talla se queda en el parque sin perjuicio de que existan conversaciones o diálogo con la parroquia o con los diferentes actores. Pero la decisión es firme y clara y es tranquila y es que si se ha generado una talla que tiene importancia para muchas personas, pues no sólo no hay ningún problema sino que está muy bien que sea parte del entorno natural del parque y por lo tanto ahí se va a quedar», ha asegurado.

Los socialistas volvían a instar este martes a que la talla se instalara en la parroquia de Las Cárcavas o al lugar que el Arzobispado de Madrid estime, «en un espacio de su propiedad». La delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, la responsable de haber realizado el cambio, ha contestado que no se acometerá por «imposibilidad técnica». «Una vez ubicada la talla en el parque, lo más oportuno y la situación que daña menos es que permanezca en el parque de Valdebebas», ha ultimado.